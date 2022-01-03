رقم حساب فاتورة الماء برقم العداد وطرق السداد المتاحة 1443

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عمر شويل - جدة حساب فاتورة الماء برقم العداد من الأمور التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية كيف أعرف رقم حساب فاتورة المياه برقم العداد وطرق الدفع المتاحة، خاصة بعد وزارة البيئة والزراعة وقدمت المياه خدمة تتعلق بإمكانية الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال رقم الحساب.

كيف يمكنني معرفة رقم حساب فاتورة المياه الخاصة بي بناءً على رقم العداد وخيارات الدفع؟

كيفية تحديد رقم حساب فاتورة المياه من رقم العداد كالتالي:

للبدء، انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة المياه الوطنية. يمكنك البدء بالذهاب إلى nwc. com. sa/ Arabic/ pages/ default. aspx.

أولاً، قم بتحديث البيانات باستخدام نموذج تحديث بيانات المواطنين، والذي يتطلب منك إدخال رقم هاتفك ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد، وكذلك ما إذا كنت مالك العقار أو المستأجر، مقدم الخدمة لإدخال تفاصيل عنوان العقار.

ثم تحميل صورة سند الملكية والعداد.

وأخيرًا الضغط على زر التحديث الخاص.

حساب فاتورة الماء برقم العداد

يمكنك الحصول على جميع المعلومات التي تحتاجها حول رقم العداد وكيفية دفع الفواتير وكمية الوحدات هنا.

هناك العديد من خيارات الدفع المتاحة.

يمكنك دفع فاتورة المياه إِلِكْتِرُونِيًّا إذا اتبعت الخطوات التالية:

انتقل إلى صفحة البنك المشترك.

حدد رمز فواتيرك.

لدفع فاتورة جديدة، انقر فوق أيقونة دفع الفاتورة الجديدة.

حدد أحد الخيارات لعرض فاتورة المياه الخاصة بك.

لدفع الفاتورة، حدد الزر المناسب.

في المربع الثالث، اكتب رقم حساب المستهلك.

حدد الرمز الذي يقرأ “استفسار”.

سيتم نقلك إلى صفحة جديدة تحتوي على جميع فواتيرك. يجب عليك أولاً تحديد اسم الفاتورة التي ترغب في دفعها.

لإجراء الدفع، استخدم الزر المخصص.

لقد دفعت بالفعل فاتورة المياه إلكترونياً، مما وفر الوقت والجهد وتجنب الطوابير الطويلة في شركة المياه.

خطوات الاستفسار عبر الهاتف عن فاتورة المياه

يمكنك التحقق من قيمة فاتورة المياه على هاتفك، وليس ذلك فحسب، بل يمكنك أيضًا دفع الفاتورة باستخدام هاتفك، ويتم ذلك في بضع خطوات بسيطة:

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يجب عليك أولاً تنزيل تطبيق فواتير المياه. إنه متاح على Google Play في play.google.com/ store/ apps/ details؟ id = hcww. orchtech. com. ebrd live & hl = ar.

اختر مقاطعة إقامتك.

قم بتدوين رقم عداد المياه الخاص بك.

للاستعلام عن الفواتير، انقر فوق علامة التبويب “استعلام عن الفواتير”.

ستجد هنا جميع الفواتير والخدمات المتعلقة بفواتير مياه عدادك.

كيفية عمل حساب إلكتروني لفاتورة المياه

أصبحت أشياء كثيرة بسيطة ومباشرة نتيجة التطورات التكنولوجية، مثل الاستعلام عن فاتورة المياه بشكل سهل ودقيق، ويمكن حساب الفاتورة من خلال الموقع الرسمي للشركة باتباع الخطوات التالية: