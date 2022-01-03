رابط تقديم الدفاع المدني 1443 وظائف المديرية العامة للدفاع المدني جدارة 2022

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وظائف المديرية العامة للدفاع المدني جدارة قالت مديرية الدفاع المدني السعودية على موقع تويتر، إن هناك 13 فرصة في مهنة الصحة للرجال فقط، وأن هذه الوظائف مخصصة فقط للخريجين في عام 2016. الخدمة المدنية للرجال عام 1443/2022، وكذلك إجراءات التسجيل ومتطلبات الدخول.
وظائف المديرية العامة للدفاع المدني جدارة
انتهت مهلة التقديم للذكور على الوظائف في مديرية الدفاع المدني، وتم الاتفاق على أنه اعتباراً من يوم الخميس 6 يناير 2022 م، الموافق 3 جمادى الثانية 1443 ه، سيتم تفعيل رابط التقدم لوظائف الدفاع المدني عبر برنامج جدارا للتوظيف. كما سيتم إغلاق بوابة تقديم وظائف إدارة الدفاع المدني للرجال يوم الخميس 13 يناير 2021 م الموافق 10 جمادى الثانية 1443 ه.
رابط تقديم الدفاع المدني 1443
سنطلعك على كيفية التقدم لوظيفة في المديرية، والخطوات هي كالتالي:
- يرجى الانتقال إلى رابط نظام التحديث عبر البريد الإلكتروني للمتقدمين.
- بالنسبة لموقع التوظيف Jadara، يجب عليك إنهاء عملية تسجيل الدخول.
- في هذا الوقت، من الأهمية بمكان التحقق من البيانات بدقة والتأكد من دقتها.
- للحصول على أحدث قوائم الوظائف، انقر فوق رمز التطبيق.
- يجب على مقدم الطلب، أو كل من مقدم الطلب ومقدم الطلب، التعبير عن رغبتهم في التطبيق كتابة.
- ثم عليك أن تقرر أي وظيفة ترغب في التقدم لها.
- احفظ الطلب بالضغط على زر حفظ الطلب.
- يجب بعد ذلك طباعة الطلب.
- يجب على المتقدمين طباعة نسخة من طلبهم وحفظها.
معايير طلب التوظيف بالدفاع المدني للرجال 2022
فيما يلي شروط التقديم على الوظائف الحكومية التي تم الإعلان عنها. سنتجاوز اليوم متطلبات التقديم على الوظائف بمديرية الدفاع المدني للرجال 1443، كما جاء في البيان الرسمي الأخير للمديرية:
- لعام 2016، تُقبل الطلبات فقط للوظائف للخريجين بدرجات مختلفة.
- وسيحصل المتوسط على أكبر عدد من الترشيحات، والتي ستكون للمعدلات التي تزيد عن (50 بالمائة) وما فوق.
- سيتم تفعيل وقبول ترشيح أعلى مجموع نقاط من المقابلات الشخصية.
- بالإضافة إلى بطاقة التسجيل المهني تلك، يجب أن يحصل المرشح على تقييم مهني بشرط أن يكون ساري المفعول.
- ستكون هناك مقابلة شخصية، وقد صرحت المديرية أنه لكل منصب، سيتم استدعاء أكثر من متقدم.
- لن يتم إضافة الطلبات التي اجتازت مرحلة المفاضلة إلى قائمة وظائف المديرية.
- سيتم استخدام المقابلات الشخصية لجمع معلومات مماثلة من المرشحين.
- بالإضافة إلى المقابلات الشخصية، سيتم الترشيح النهائي بعد اكتمال إجراء مقارنة البيانات.
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