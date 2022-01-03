رابط تقديم الدفاع المدني 1443 وظائف المديرية العامة للدفاع المدني جدارة 2022

وظائف المديرية العامة للدفاع المدني جدارة قالت مديرية الدفاع المدني السعودية على موقع تويتر، إن هناك 13 فرصة في مهنة الصحة للرجال فقط، وأن هذه الوظائف مخصصة فقط للخريجين في عام 2016. الخدمة المدنية للرجال عام 1443/2022، وكذلك إجراءات التسجيل ومتطلبات الدخول.

وظائف المديرية العامة للدفاع المدني جدارة

انتهت مهلة التقديم للذكور على الوظائف في مديرية الدفاع المدني، وتم الاتفاق على أنه اعتباراً من يوم الخميس 6 يناير 2022 م، الموافق 3 جمادى الثانية 1443 ه، سيتم تفعيل رابط التقدم لوظائف الدفاع المدني عبر برنامج جدارا للتوظيف. كما سيتم إغلاق بوابة تقديم وظائف إدارة الدفاع المدني للرجال يوم الخميس 13 يناير 2021 م الموافق 10 جمادى الثانية 1443 ه.

رابط تقديم الدفاع المدني 1443

سنطلعك على كيفية التقدم لوظيفة في المديرية، والخطوات هي كالتالي:

يرجى الانتقال إلى رابط نظام التحديث عبر البريد الإلكتروني للمتقدمين .

. بالنسبة لموقع التوظيف Jadara، يجب عليك إنهاء عملية تسجيل الدخول.

في هذا الوقت، من الأهمية بمكان التحقق من البيانات بدقة والتأكد من دقتها.

للحصول على أحدث قوائم الوظائف، انقر فوق رمز التطبيق.

يجب على مقدم الطلب، أو كل من مقدم الطلب ومقدم الطلب، التعبير عن رغبتهم في التطبيق كتابة.

ثم عليك أن تقرر أي وظيفة ترغب في التقدم لها.

احفظ الطلب بالضغط على زر حفظ الطلب.

يجب بعد ذلك طباعة الطلب.

يجب على المتقدمين طباعة نسخة من طلبهم وحفظها.

معايير طلب التوظيف بالدفاع المدني للرجال 2022

فيما يلي شروط التقديم على الوظائف الحكومية التي تم الإعلان عنها. سنتجاوز اليوم متطلبات التقديم على الوظائف بمديرية الدفاع المدني للرجال 1443، كما جاء في البيان الرسمي الأخير للمديرية: