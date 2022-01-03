نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل فى دعم الريف للاسر المنتجة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل فى دعم الريف تستهدف منصة ريف في المملكة العربية السعودية شريحة كبيرة من العمال الزراعيين والعمليات ذات الصلة بالأسر المنتجة. برنامج الدعم الريفي للأسر المنتجة وربات البيوت هو أحد البرامج التي تساعد صغار المزارعين في المملكة العربية السعودية على تحسين وضعهم الاقتصادي وتطوير قدراتهم واستغلال الموارد والإمكانيات المتوفرة في المملكة مع احترام زيارة المحاصيل وتحسين الثروة السمكية والماشية. تم تطوير منصة Reef الإلكترونية من قبل وزارة البيئة والزراعة في المملكة العربية السعودية لتوفير الوقت والجهد للأشخاص الراغبين في التسجيل في البرنامج الريفي للحصول على المساعدة المالية.

رابط التسجيل فى دعم الريف

يمكن الحصول على المساعدة المالية للشعاب المرجانية من خلال التسجيل عبر الإنترنتـ في المملكة العربية السعودية، تتم المعاملات والاستفسارات والخدمات الحكومية إلكترونيًا عبر الإنترنت، ويمكن لأي شخص في المملكة العربية السعودية إنهاء الخدمات الحكومية له في أي وقت ومن أي مكان. ومع ذلك، بالنسبة لبرنامج Reef، يجب على أولئك الذين يرغبون في تلقي المساعدة إنشاء حساب جديد على منصة Reef، والذي سنشرح كيفية القيام به في الفقرة التالية.

كيف أنضم إلى دعم Reef؟

بوابة تسجيل الدخول للأسر الريفية وهي من أهم منصات البحث الإلكترونية في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة، حيث يسعى صغار المزارعين والصيادين والعائلات المنخرطة في الأنشطة الزراعية ذات الدخل المنخفض للتسجيل في الدعم الريفي عبر الإنترنت، ونقدم “كيف للتسجيل في Simply Reef” أدناه:

يمكن الوصول إلى رابط منصة Reef عبر الإنترنت.

في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية، انقر فوق رمز “التسجيل كعائلات منتجة”.

حدد “تسجيل الآن” من القائمة المنسدلة.

ثم، في الجزء السفلي من الصفحة، انقر فوق كلمة “تسجيل”.

لإكمال التسجيل، يجب على مقدم الطلب تقديم المعلومات التالية:

املأ اسمك الكامل.

أدخل رقم السجل المدني أو العنوان الذي تعيش فيه.

أحدد بلد المنشأ.

تحديد جنس الشخص (ذكر أو أنثى).

اكتب تاريخ ميلادك.

حساب العمر “بالأرقام”.

تحديد ما إذا كنت أعزب أو متزوج أو مطلق.

أدخل حالتك الصحية الحالية.

استخدام “رقم” لتحديد عدد أفراد الأسرة.

أدخل رقم الهاتف.

أدخل رقم هاتف مختلف.

“هل أنت موظف أم موظف؟” يطلب الاستعلام.

أدخل مصدر الدخل ومؤهلاته التعليمية.

حدد نوع السكن الذي ستحتاجه.

أدخل القسم الإداري للمبنى.

إرفاق بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك وكذلك بطاقة عائلتك.

يطلب الموقع تحميل عقد إيجار أو فاتورة كهرباء أو سند منزل.

قم بتضمين مصدر دخل الأسرة ونوع النشاط الذي تمارسه، مثل الزراعة أو الماشية أو صيد الأسماك.

اكتب وصفا موجزا للمشروع.

احسب عدد سنوات الخبرة لديك من حيث الأرقام.

أدخل حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لمقدم الطلب.

يجب إرسال صورة للمنتج من قبل مقدم الطلب.

إرفاق أوراق العمل الحر المعتمدة من وزارة الموارد البشرية.

املأ جميع المعلومات المطلوبة في الحقول الفارغة المتوفرة.

سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية بها رمز تحقق مرئي يسمح له بالوصول إلى المنصة.

يجب عليك تسجيل الدخول إلى برنامج Rev بعد الانتهاء من الخطوات السابقة.

يجب بعد ذلك إدخال رقم الحساب المصرفي لمقدم الطلب.

نتيجة لذلك، قد يتم تنشيط حساب المستفيد تلقائيًا.

حدد أيقونة (التقدم بطلب للحصول على برامج التنمية الريفية).

سجل في برنامج Reef

أطلقت وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية خدمة التسجيل للحصول على الدعم المالي على منصة ريف، حيث يمكن للمواطنين المهنيين في الأنشطة الزراعية التقدم للحصول على الدعم الريفي، وذلك بهدف دعم البرنامج الريفي للأسر المنتجة وربات البيوت. الذين يمارسون الزراعة. تتيح منصة Reef أيضًا الاستعلام عن برنامج Reef أو التواصل مع فريق خدمة المستفيدين من خلال تطبيق Reef pro.

رقم دعم ريف (مجانًا)

يمكن لمواطني المملكة العربية السعودية الاتصال بفريق خدمة العملاء في برنامج المساعدة الريفية عن طريق الاتصال بخط الدعم الريفي الموحد. من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 10 صباحًا، يمكنك الاتصال بالدعم الريفي عبر الرسائل المباشرة على Twitter، ولدى برنامج الدعم الريفي العديد من الوسائل الأخرى للتواصل مع السكان، والتي سننتقل إليها هنا:

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19930 هو رقم الدعم الريفي الشامل.

حساب Twitter الرسمي لبرنامج Reef هو reefsaudi.