كيفية تقديم طلب المساعدة لمحمد بن سلمان والخدمات التي يوفرها الديوان الملكي للحصول على معونة مالية من الديوان الملكي و الفئات المستحقة للحصول على الدعم

أتاح الديوان الملكي السعودي الكثير من المزايا لجميع الأسر الفقيرة والمحتاجة لتقديم الكثير من المساعدات المختلفة من أجل توفير الدعم لهم للعديد من الأسباب التي يكون بحاجة لها حتى يتمكن من سداد الديوان التي يتعرض لها الكثير من الأسر حتى يتوفر لديهم ما يكونوا بحاجة لها بشكل يومي، ومواجهة ما يوجه بالحياة من صعوبة، وتوفير كافة الاحتياجات، أو عندما يصاب أحدى الأفراد للإصابة بأمراض مزمنة تحتاج منهم أموال كبيرة، حتى يتمكنوا من القيام بشراء الأدوية ويتمكنوا من توفير ثمن الأدوية.

كيفية تقديم طلب المساعدة لمحمد بن سلمان

يجب الاتصال على الأرقام المجانية الخاصة بالديوان الملكي 8004000000، أو على 92003003.

أو من خلال التواصل عن طريق القيام بإرسال الطلب عن طريق العنوان المتعلق بالديوان الملكي وهو 12911 الهدأ في الرياض.

وهو 12911 الهدأ في الرياض. من ثم يتم القيام بإرسال رسالة تشمل الطلب عن طريق البريد السعودي.

بعد أن يتم إرسال الطلب للديوان الملكي يتم الرد على كافة الطلبات بعد أن يتم مراجعتها بشكل جيد، والتأكد إذا كنت حقاً من بين المستحقين أم لا حتى تحصل على المساعدة، كما أنه تتمكن من الاستعلام عن حالة الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي وهذا الخدمات متاحة لجميع المواطنين السعوديين.

الخدمات التي يوفرها الديوان الملكي

قام الديوان الملكي بتحديد المساعدات الذي يقوم بتقديمها سواء كانت مساعدات مالية أو حتى علاج أو الحصول على منحة أرض أو القيام بسداد الديون للعديد من الفئات المستحقة لتمكنوا من صرف المساعدات المالية ومن بين الخدمات: