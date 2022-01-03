نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي شروط تجديد استمارة السيارة 1443 منصة ابشر وزارة الداخلية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماهي شروط تجديد استمارة السيارة 1443، حيث ان استمارة السيارة من ضمن الأمور المهمة جدا التي يجب أن نقوم بتوفيرها أو توفير الأوراق التي تمكنه من ذلك كما يجب عزيزي القارئ أن تقوم باستخدام اسم السيارة واسم اللوح حتى تتمكن أيضا الحصول على تجديد هذه الاستمارة ولكنها لا تستغرق وقت تماما أن تقوم بجميع الإجراءات بشكل سنوي داخل المملكة العربية السعودية، واليوم سوف نتحدث عن كل هذا من خلال هذا المقال عشان تبقى:-

ماهي شروط تجديد استمارة السيارة 1443

بعض الشروط المهمة جداً التي من خلالها نتمكن من تجديد استمارة السيارة لعام 2022 داخل المملكة العربية السعودية والشروط تكون كما يلي :’

أولا يتم دخول صلاحية الرخصة سارية لمدة 180 يوما خلال فترة التجديد

كما يوجد أيضا بعض المخالفات الأساسية التي يجب أيضا ان تقوم بالتخلص منها.

وادفع قيمة الرسوم بشكل مباشر.

أن يتم استلام قيمة الرسوم ودفعها

يجب أن تكون شهادة الفحص شهريا وفعاله من تاريخ الصلاحية.

يجب أن تكون عملية الفحص وتم تقديمها بشكل مباشر.

ما هو سعر تجديد استمارة المركبة

يتم تجديد الاستمارة، ويعتبر من الأمور المهمة جداً، ولكن اغلب المواطنين الراغبين في معرفة السؤال الآتي بسجلها استمارة وتكون كما يلي:-

سعر رخصة السير للسيارة الملكية الخاصة قد تصل الى 100 ريال سعودي.

رخصة الحافلة التي تكون حجمها صغير تصل الى 200 ريال سعودي.

رخصة السيارة الأجرة وقيمتها قد تصل الى 200 ريال سعودي.

كما أن رخصة سيارة نقل قد تصل قيمتها الى 400 ريال سعودي ويخلص الدراجة النارية قد يصل قيمة ترخيصها إلى 100 ريال سعودي.

خطوات تجديد الاستمارة على أبشر

يوجد بعض الخطوات المهمة حتى نتمكن من تجديد استمارة في منصة ابشر الالكترونية الحديثة التكنولوجيا:-

أولا يجب أن نقوم بالدخول على الصفحة الرسمية منصة أبشر

ثم قم دائما بالدخول بالضغط على تسجيل الدخول.

قم بكتابة كلمة المرور.

ثم اضغط الان على خدمات المركبات والسيارات.

قم بالضغط ايضا على الشروط.

ثم قم بالضغط ايضا على الموافقة.

يتم كتابة وطباعة الاستمارة اضغط الآن على تكلفة الاستمارة مع وجود الصرف الآلي.

وإلي هنا قد انهينا من التحدث عن تفاصيل هذا المقال.