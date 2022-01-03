تواصل مؤسسة عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud الخيرية لطلب الدعم العاجل لما لرجل الأعمال وابن الاسرة الحاكمة السعودي أعزه الله من اياد بيضاء في العديد من المصائب والاستغاثات، حيث تقوم المؤسسة الخيرية بتقديم الإغاثة العاجلة للمكروبين والمديونين من سداد أموال وشراء منازل وسيارات للمحتاجين وفق شروط الاستحقاق العامة لدة المؤسسة، كما تتيح عدد من ارقام التواصل بينها وبين الشعب من ارقام واتساب وأرقام لمكتب المؤسسة كما يتم إتاحة العنوان البريدي للتواصل.

تواصل مؤسسة عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud أرقام (واتس اب – مكتب) لطلب الدعم العاجل

قام السيد عبد العزيز بن فهد أعزه الله ابن الاسرة الحاكمة، فهو ابن الملك فهد رحمه الله وابن الأميرة الجوهرة صاحبة مؤسسة الجوهرة الخيرية، بتقديم يد العون للعديد من ابناء المملكة المحتاجين والمكروبين، حيث يكون تفريج كرب المؤمن في الدنيا من تفريج الهم في الآخرة، ولذلك تقوم المؤسسة بالخدمات الاجتماعية الثيرة وتتيح سبل التواصل المباشر بين الشعب لطلب الدعم.

خدمات مؤسسة عبد العزيز بن فهد بالمملكة

تقوم المؤسسة بسداد الديون عن المديونين أو الغارمين الذين لا يمكنهم سداد ديونهم كما تقوم بتقديم الدعم العاجل بشراء منزل لمن تهدم منزله أو ترميمه بما يجعله يعيش حياة كريمة، وقد قام سمو الأمير بعمل جليل يتحدث عنه القاصي والداني في المملكة بسداد ديون اليوتيوبر الشهير محمد الشمري والذي لاقى حتفه منذ أيام في حادث سيارة مع اسرته ولاقى حتفه مع اثنين من ابناءه، كما قام رجل ابن الاسرة الحاكمة من خلال مؤسسته الشهيرة بشراء منزل له بمليون ريال وقم بتأسيسه له وسيارة جديدة لأسرته بعد أن فقدوا سيارتهم في الحادث الأليم.

المؤسسة الاجتماعية في المملكة

توجد عدد من المؤسسات التي تكون مقصدا لجميع المحتاجين من فقراء الوطن والمديونين وأصحاب الحاجة العاجلة مثل:

رواتب الضمان الاجتماعي حيث يتم تقديم طلب بالحصول على راتب شهري لمعدومي الدخل والعاطلين وأصحاب الدخل المنخفض.

الديوان الملكي السعودي يكون مقصدا للتواصل المباشر مع مؤسسة ولي العهد السعودي لطلب الدعم المباشر منها بالمساعدة المالية أو الحصول على قطعة ارض.

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والتي تقدم شقة أو سيارة للمحتاجين إليها ولا يمكنهم الحصول عليها، على أن تقوم شهريا بالإعلان عن المقبولين فيها.

مؤسسة الأميرة الجوهرة وهي أم الأمير عبد العزيز بن فهد وقامت بإنشاء مؤسسة خيرية لمساعدة المحتاجين بعد وفاتها رحمها الله.

كيفية التواصل مع مؤسسة الوليد بن فهد