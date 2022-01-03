كيفية التسجيل في منصة خبرة 1443 وزارة العدل السعودية

كيفية التسجيل في منصة خبرة 1443، الحكومة داخل المملكة العربية السعودية دائما تسعى لتوفير الأفضل بالإضافة إلى جميع الخدمات التي تقوم بتقديمها للمقيمين، وبعض الأشخاص التي لديهم الجنسية من المملكة العربية السعودية، كل هذه الخدمات التي تسعى لتوفيرها تتم بشكل إلكتروني بالأخص فى الظروف التي تمر بها البلاد والاستثنائية، أيضا بسبب فيروس كورونا كوفد 19 التي يعد وباء عالمي، في إطار ذلك أعلنت أيضا وزارة العدل أنها قد اتاحت منصة جديدة؛ وهي منصة خبرة المنصة التي تقدم الكثير والعديد من المساعدات المختلفة و إنجاز بعض المهام والأوراق المتعلقة بوزارة العدل.

كيفية التسجيل في منصة خبرة 1443

وزارة العدل قامت مؤخرا داخل المملكة العربية السعودية بوضع بعض الطرق والخطوات التي من خلالها يتم التسجيل بشكل مباشر لمنصة خبره المنصة الحديثة التي تساعد على التخلص من جميع الإجراءات و الخدمات بشكل افضل دون ان نقوم بذل أي جهد، أو وقت لذلك عزيزي القارئ الخطوات الخاصة بالتسجيل قد تكون كمايلي:-

يجب اولاً نقوم بالدخول على الصفحة الرسمية منصة خبرة من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية

ثم بعد ذلك نقوم بكتابة البريد الالكتروني في الخانات المخصصة لها.

ثم يتم كتابة الرقم السري أو يمكنك عزيزي القارئ أن تقوم بإنشاء حساب جديد.

ثم قم بتسجيل البيانات مع كتابة العنوان والاسم.

ثم يتم كتابة رقم الهوية

تأكد عزيزي القارئ من كتابة جميع البيانات بشكل صحيح.

ماهي خدمات منصة خبرة للمستخدمين

منصة “خبرة” تعمل دائما على توفير الكثير والعديد من المساعدات المختلفة لجميع المواطنين التي يتواجد بها على أرض المملكة العربية السعودية، ومن ضمن الخدمات التي دائما تقوم بتوفير تكون كما ما يلي: