شروط حساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية 1443 مكافأة نهاية الخدمة هي تعد إحدى الخدمات المميزة جدا التي تم تقديمها بشكل مباشر داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الكفاءة العالية التي تقوم بتقديمها لجميع المواطنين كما يمكن أيضا للجميع ليقوم الحصول على جميع هذه الشروط بشكل مباشر مع توافر حساب المكافئات، وأتباع جميع أحكام القانون كل هذه قد نقوم بتوفيرها مع أتمام بعض الشروط المهمة، والتي سوف نتحدث عنه اليوم خلال السطور القادمة.

شروط حساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية 1443

لحساب المكافأة مهم جداً يتعرف أيضا علي الأجل كامل أو ثلاثة أو بعض الأشخاص التي يرغبون أيضا إضافة حساب خاص بهم حتى انتهاء خدمته أو نهاية الوظيفة التي يكون عليها مما اعتقدت أيضا على توفير بعض تطابق، والشروط المهم حتى يتمكنوا من الحصول على مرتب، أو مكافأة نهاية الخدمة والشروط تكون كالتالي:-

يجب مراعاة مدة العمل والتي لا تقل عن عامين.

يجب أن تكون المدة الخاصة بـ نهاية الخدمة للوظائف تبدا من خمس سنوات.

و تنتهي حتى 10 سنوات، وبين هذه الفترة يمكن أيضا أن نقوم بتقديم الأوراق الخاصة به والتي تنتهي الخدمة.

ولكن إذا قام بإكمال مدة 10 سنوات في العمل يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة بشكل كامل دون أي نقصان.

كما أن جميع السيدات إذا قامت بالاستقالة بعد 6 سنوات.

يمكننا أيضا أن تحصل على المكافأة كاملة.

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للقطاع الحكومي

حساب مكافأة نهاية الخدمة يمكن لجميع المواطنين أن يقوموا بقطاعات الحكومية أن يبدأ بالتعرف ايضا على شرح كامل حساب المكافأة وهي تكون كما يلي :