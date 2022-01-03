ماهي خطوات التسجيل في موقع مكاني الإلكتروني لبيع التذاكر 1443 www makani com sa

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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في موقع مكاني الإلكتروني لبيع التذاكر الخطوات المهمة التي من خلالها نقوم بالتسجيل في موقع الالكتروني حتى نتمكن من شراء جميع انواع التذاكر المختلفة للعام 1443، والتي تعتبر ننتظرها لجميع أعمال توكيل فرصة لشراء التذكرة، لجميع عشاق كرة القدم التي يرغبون أيضا في مشاهدة مباريات الدوري وحجز المقعد الأساسي إليهم حتى يقوموا في تشجيع الفريق الخاص، بيهم كل هذا سوف نتمكن من اختيار الموعد المناسب، والدفع بشكل إلكتروني من خلال هذا المقال سنتعرف على خطوات التسجيل بكل سهولة.

رَابط موقع مكاني الالكتروني

يوجد بعض الخطوات أو الطرق المهمة جدا حتى نتمكن من التسجيل من خلال موقع مجاني، كما يمكن أيضا أن نقوم بالاطلاع وطريقه تكون كالتالي:-

اولا يجب ان نقوم بالدخول عبر الصفحة الرسمية لموقع مكاني

ثم بعد ذلك نقوم بالضغط ايضا على جميع البيانات والمعلومات التي من المراد أن يتم كتابتها في الخانة المخصصة لها.

ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على الموافقة لجميع الشروط والأحكام.

اضغط الان على كلمة التسجيل.

ثم قم باستكمال جميع البيانات والمعلومات.

اضغط الآن على ايقونة المباراة

ثم بعد ذلك نقوم بالضغط ايضا على قائمة المباريات ونبدأ باختيار المقعد.

نقوم بالضغط ايضا على دفع قيمة التذكرة من خلال البطاقة الائتمانية عن طريقه الالكترونية الحديثة، وعلى الفور.

سوف يتم توفير هذه التذكرة يتم استلامها داخل أرض الملعب.

خطوات التسجيل في موقع مكاني الإلكتروني لبيع التذاكر

أصبح بأماكنك اليوم أن نقوم باتباع خطوات حتى نتمكن من التسجيل من خلال موقع مكاني الالكتروني الحديث، و أن نقوم بعملية الحجز كيفية الحضور ايضا المباريات التي نرغب فيها وطريقة التسجيل تكون كالتالي:-

اولاً يجب أن نقوم بالدخول عبر الصفحة الرسمية مكاني.

ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على كلمة دخول من الايقونة المخصصة لها.

ثم اضغط الآن على الصفحة الرئيسية.

قم بكتابة جميع البيانات والمعلومات في المخصصة لها.

قم بكتابة البريد الالكتروني اضغط الان على “دخول”

وبعد ذلك سوف نقوم بالانتهاء من جميع التسجيلات التي تحدثنا عنها وسوف تحصل أيضا على التذكرة مع معرفة اماكن والمقعد الذي نرغب فيه.