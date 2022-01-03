المساعدة المقطوعة قدم واحصل عليها طالما مستوفي الشروط الخطوات ورابط التقديم

إعانة الأرامل والمطلقات والعاجزين عن العمل بدخل ثابت، يمكنهم التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة، وتعتبر المساعدة المقطوعة من الضمان الاجتماعي هي مساعدة تقدم من خلال برنامج المساعدة المقطوعة بهدف مساعدة المواطنين داخل المملكة و وصرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن موعد صرف المساعدة المقطوعة مرتبط بقرار من خادم الحرمين وليس من الوزارة، وصرحت الوزارة أنه لا يوجد موعد محدد لصرفها لأنها ليس إعانات تصرف بشكل شهري وإنما تحتاج إلى مرسوم ملكي يتم إصداره من خادم الحرمين الملك سلمان، ومن خلال مقالي سوف اوضح شروط استحقاق المساعدة المقطوعة والفئات التي تستحق المساعدة المقطوعة وخطوات التقديم على المساعدة المقطوعة وموعد صرف المساعدة المقطوعة كما نوضح بالمقال الأوراق والمستندات والوثائق المطلوبة للحصول على المساعدة المقطوعة.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة:

للحصول على المساعدة المقطوعة يجب توفر عدة شروط لكل من يستحقها ويقدم طلب الحصول عليها تنطبق عليه الشروط التالية:

على الشخص المستفيد أن يكون سعودي الجنسية

يشترط أن يكون عمر الشخص المتقدم يزيد عن 35 عاماً.

يشترط أن يكون الدخل الشهري للشخص المستفيد لا يتجاز الحد المانع

وقد أشارت الوزارة أن الأشخاص المتقدمين من أصحاب المعاش الضماني يتم الصرف لهم مرة واحدة فقط تبعاً للائحة الوزارة.

كما ينوه الى ان المساعدة المقطوعة تتم صرفها حسب أولوية التقديم وترتيبهم.

المستندات والوثائق المطلوب تقديمها للحصول على المساعدة المقطوعة:

يمكن لمستحقي المساعدة المقطوعة الحصول عليها بشرط تقديم الاوراق والمستندات المطلوبة لاحقيتك بالحصول على المساعدة المقطوعة وهي كالتالي:

اولا يجب تقديم بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة إذا كان المتقدم متزوج.

ثانيا يجب إرفاق المتقدم للطلب الحصول على المساعدة المقطوعة تقديم مستند عقد إيجار أو ملكية سكن وإيصال كهرباء أو مياه ويشترط أن يكون السكن في نطاق مكتب الضمان الاجتماعي التابع له.

يجب تقديم مستند إثبات الدخل الخاص بالمتقدم لمعرفة هل يستحق المساعدة أم لا.

كيفية التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة :

للحصول على المساعدة المقطوعة يجب اتباع الخطوات الاتية: