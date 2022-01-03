قدم واحصل على المعونة طالما أنت من الفئات المستحقة لمعونة الضمان الإجتماعي

للأرامل والمطلقات ومن لهم ظروف خاصة والفئات التي لاتعمل ومن على المعاش ولا يملك الانفاق على أسرته ومن به اعاقة او من ذوى الاحتياجات الخاصة، يحق لكل هؤلاء تقديم طلب معونة الضمان الاجتماعي، والتي تساعدهم حتى يقوموا بتلبية الاحتياجات الأساسية لهم ، وتنطبق تلك المعونة بصورة خاصة على أولئك الأشخاص الذين يُصرف لهم معاش ضمان اجتماعي، كما زاد البحث من طرف الأرامل والمطلقين عن طريقة التسجيل في النظام الخاص بالضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى يحصلون على دعم يتكفل باحتياجات أطفالهم، وتتحدد قيمة الإعانة لمقدم الطلب، بعد القيام بتحديد الدخل الشهري الخاص بأسرته وعدد الأفراد بالأسرة، حيث يتم تحديد القيمة الخاصة بالمعاش بعدد من العوامل من أهمها العدد الخاص بأفراد الأسرة، ويتم الاختيار بين المرشحين للمعونة بمنتهى الشفافية والموضوعية، بعد أن تتم دراسة الملفات الخاصة بهم ، ويتم وضع أسمائهم في قوائم الانتظار ، وذلك بناءاً على أولويات المحتاجين والأكثر وأشد إحتياجا للمعونة.

الشروط اللازم توافرها للقبول في معونة الضمان الإجتماعي:

للحصول على دعم ومعونة الضمان الاجتماعي يجب توفر عدة شروط اهمها مايلي:

يشترط ان يكون المتقدم ووالديه سعودي الجنسية.

يشترط ان ألا يقل سن المتقدم للمعونة عن 35 سنة عند التقديم .

يشترط للحصول عل الدعم عدم تجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن حظر الإيداع.

يشترط للحصول على الدعم ان يكون أقصى مبلغ يمكن تقديمه هو 30 الف ريال.

الفئات المؤهلة للحصول على معونة الضمان :

من الجدير بالذكر فقد قامت وزارة الموارد البشرية بإنشاء رابط يستطيع من لديهم المؤهلات للحصول على المعاش الخاص بـ الضمان الاجتماعي أن يقدموا الطلبات الخاصة بهم من خلاله، ويستحق بعض الفئات التي سنوضحها لمعونة الضمان وهي كالتالي:

يستحق معونة الضمان المواطنون السعوديون الذين يحصلون على معاش صندوق الضمان السعودي.

يستحق معونة الضمان كل من يزيد عمره عن 65 عام ولا يستطيعون العمل.

يستحق معونة الضمان الأشخاص الذين لديهم إعاقة تامة أو جزئية ، ولا يقدرون على العمل ولا يملكون دخل شهري منتظم.

يستحقون معونة الضمان العوائل التي تم احتجازها ولا يملكون أي دخل ثابت.

يستحقون معونة الضمان الأرامل والمطلقات والغير قادرات على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

كيفية التسجيل في معونة الضمان الاجتماعي بالخطوات: