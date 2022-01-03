خطوات الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة عبر منصة أبشر في المملكة العربية السعودية

تعد خدمة الاستعلام عن هروب من خلال رقم الإقامة واحدة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المملكة العربية السعودية، وخاصة وزارة العمل ووزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وأصبح من السهل الاطلاع على رقم الإقامة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى التوجه إلى المصالح الحكومية.

الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. في المملكة العربية السعودية خدمة للاستعلام عن بلاغ هروب، وإليكم الخطوات، كالتالي:

في البداية يجب أن يقوم المواطن بتسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

على المواطن أن يقوم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

التوجه إلى خدمات الوافدين.

النقر على أيقونة الاستعلام عن موظف وافد.

على المواطن أن يقوم بتسجيل رقم إقامة الوافد أو رقم الجواز أو رقم الحدود.

بعدما يتم الانتهاء من جميع الإجراءات سوف يتم تحديد كافة التفاصيل الخاصة بالوافد.

الاستعلام عن بلاغ هروب خلال تطبيق أبشر

أتاحت بوابة أبشر الإلكترونية مجموعة من الخدمات الإلكترونية، ومن بينها خدمة الاستعلام عن بلاغ هروب، وإليكم خطوات الاستعلام، كالتالي:

التوجه إلى منصة أبشر.

الدخول إلى الحساب الشخصي.

على المواطن أن يقوم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

تحديد خدمة الجوازات.

تحديد خدمة الاستعلام عن الوافدين.

يتم إضافة بيانات عديدة كرقم الإقامة ورمز التحقق.

النقر على أيقونة عرض.

سيظهر كافة التفاصيل الخاصة بحالة الوافد الذي يرغب في الاستعلام عنه.

الاستعلام عن بلاغ هروب وزارة الداخلية

أتاحت وزارة الداخلية السعودية الفرصة لأصحاب العمل عدة خدمات ومن بينها؛ خدمة الاستعلام عن بلاغ هروب، وإليكم الخطوات كالتالي: