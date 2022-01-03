رابط التسجيل في مساعدات الوليد بن طلال والاستفادة بسيارة وسكن مجانا

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عمر شويل - جدة التسجيل في مساعدات الوليد بن طلال الخيرية الذي تعد أحد أهم أولويات شرائح كثيرة من المجتمع السعودي، حيث هناك فئات كثيرة تعتمد بشكل كبير على الدعم المادي من أي من الجهات المعنية مثل مساعدات الديوان الملكي السعودي وحساب المواطن والمساعدات المقطوعة وغيرها من المساعدات التي تقدمها المملكة للمواطنين، فربما أبرز هذه المساعدات الإنسانية هي مساعدات الوليد بن طلال والتي تهدف إلي رفع مستوى التنمية في المجتمع السعودي، وسد الثغرات بين الطبقات.

رابط التسجيل في مساعدات الوليد بن طلال الخيرية

تتيح المؤسسة الخيرية الوليد بن طلال تسليم وحدات سكنية يمنكم التقديم عليها عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب مؤسسة الوليد بن طلال.

اختيار حسابي.

النقر على تسجيل الدخول وتعبئة البيانات الخاصة بطلب جديد.

تحديد نوع الطلب مسكن أو سيارة.

إضافة بياناتك الشخصية ( الاسم، تاريخ الميلاد، رقم الهوية، رقم الهاتف).

تحديد وضع السكن الحالي (إيجار، لديه مسكن، يسكن مع الأقارب).

إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

شروط مساعدات الوليد بن طلال للإنسانية

يتمكن كل مواطن الحصول على المساعدات من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية عن طريق توافق بعض الشروط على المتقدم مثل التالي:

أعلي دخل يحصل عليه رب الأسرة لا يتجاوز 3 آلاف ريال سعودي.

يجب عدم امتلاك رب الأسرة سكن أو سيارة.

لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

ينبغي التعهد بعدم بيع أو أيجار الوحدة السكنية التي يحصل عليها المتقدم.

رقم جمعية الوليد بن طلال الخيرية

يمكنكم التواصل مع جمعية الوليد بن طلال الخيرية من خلال بعض الآليات للتواصل المباشر مع الجمعية لمتابعة طلب التقديم على المساعدات، فمن أبرز هذه الآليات التواصل عبر رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني كالتالي:

رقم الجوال 966112110000.

الايميل [email protected]

تسجيل الدخول إلى مؤسسة الوليد بن طلال

إذا كنت قد انتهت من عملية تسجيل الدخول وعمل حساب في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، وترغب في الدخول إلي منصة الوليد بن طلال فعليك أن تقوم بالتالي:

النقر على منصة الوليد بن طلال .

. اضغط على تسجيل الدخول.

اكتب رقم الهوية.

سجل كلمة المرور.

الضغط على كلمة دخول.

وصلنا لختام شرح رابط التسجيل في مساعدات الوليد بن طلال والاستفادة بسيارة وسكن مجانا.

