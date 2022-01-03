تسجيل دخول العنوان الوطني في البريد السعودي 1443

تكثر عمليات البحث بصورة كبيرة عن كيفية تسجيل دخول العنوان الوطني في البريد السعودي في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، وقد وفر العنوان الوطني الكثير من الوقت والجهد على المواطنين السعوديين حيث اهتمت الحكومة السعودية في السنوات القليلة الماضية بتطوير التحول الرقمي وتقديم كافة خدماتها إلى المواطنين والمقيمين بطريقة إلكترونية للتسهيل عليهم وتقليل الإزدحام أمام المؤسسات الحكومية، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية متمثلة في مؤسسة البريد السعودي أطلقت خدمة العنوان الوطني للمواطنين والمقيمين عام 1434ه ليصبح بذلك هناك عنوان وطني لكل مواطن ومؤسسة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” في إطار اهتمامنا بتوضيح كافة الخدمات السعودية لنوضح لكم كيفية تسجيل الدخول في العنوان الوطني في البريد السعودي كما وضحنا لكم في مقال سابق كيف أطلع العنوان الوطني، فإلى نص المقال.

تسجيل دخول العنوان الوطني

يسألنا الآلاف من مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية عن طريقة تسجيل العنوان الوطني السعودي بهدف الحصول على عنوان وطني معتمد من مؤسسة البريد السعودية لإستخدامه في كافة التعاملات الحكومية،ونوضح لكم الآن كافة الخطوات اللازمة من أجل تسجيل العنوان الوطني فقط اتبع التالي:

أولاً يجب عليك الولوج إلى موقع العنوان الوطني الإلكتروني على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً قم بالنقر على “تسجيل الأفراد”.

ثالثاً انقر على “إدارة عنوان مسجل”.

رابعاً ادخل كل البيانات المطلوبة وعلى رأسها رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال.

خامساً انقر الآن على “تحقق من الهوية”.

وبإتباع هذه الخطوات الإلكترونية نكون قد أتممنا عملية تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي

طباعة العنوان الوطني

يقدم موقع البريد السعودي خدمات كثيرة للمواطنين والمقيمين أهمها خدمة طباعة العنوان الوطني للأفراد والمؤسسات، ويُمكنكم إجراء طباعة لعنوانكم الوطني من خلال القيام بعدة خطوات إلكترونية أولها الدخول إلى الموقع الرسمي للبريد السعودي ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة، وبعد ذلك يجب عليك اتباع كافة الخطوات التي وردت في مقال سابق لنا بعنوان كيفية طباعة العنوان الوطني للأفراد والمؤسسات، يُمكنكم الإطلاع على كافة التافصيل التي يحتويها من خلال النقر على الرابط المظلل.