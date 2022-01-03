الموارد البشرية:- رابط استعلام مقطوعة الضمان الاجتماعي ٢٠٢٢ برقم الهوية الوطنية

يبحث المواطنين السعوديين المقيمين بالمملكة عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي ٢٠٢٢، حيث يعتبرها الكثير منهم أهم أنواع الدعم الذي تقدمة الحكومة السعودية للمواطنين محدودي الدخل لرفع مستواهم الاقتصادي والمعيشي، كما يعتبروها من أهم الإعانات التي تعمل على تلبية احتياجاتهم اليومية، ومن أكثر الناس استفادة من هذا الدعم المالي أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي السعودي، والمواطنين الغير قادرين على العمل، ويتم تحديد الحالات التي تستحق المساعدة المقطوعة من خلال بعض الشروط والقواعد التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حتى يصل الدعم لمستحقيه، وتكون الأولوية في الحصول على الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال دراسة الحالات بكل موضوعية وحيادية وشفافية دون تحيز لأحد، ويستطيع أي مواطن سعودي معرفة موعد صرف هذه الإعانات من خلال رابط المساعدة المقطوعة السعودية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط الحصول على هذه الإعانات.

وكانت في وقت سابق قد صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الحصول على المساعدات المقطوعة ليس له وقت معين، وأنها إعانات ليست شهرية وتصرف على فترات، وجاء ذلك التصريح للرد على تسأل أحد المواطنين عن موعد صرفها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وناشد الكثيرين منهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد بصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، لأنها تساعدهم على قضاء الاحتياجات الضرورية لهم.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي

هناك بعض الشروط الهامة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على المساعدة المقطوعة لكي يصل الدعم لمستحقيه وهى كما يلي:-

أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية، ويستثنى من الشرط هذا السعودية المتزوجة بغير سعودي وأبنائها. تصرف بحسب أسبقية التقديم عليها، حيث يتم ترتيب المتقدمين ووضعهم على قوائم الانتظار لحين صدورها. أن يكون راتب المتقدم أقل من الحد المانع لصرف المساعدات المقطوعة. الحد الأعلى الذي يستطيع المتقدمين الحصول عليه هو ٣٠ ألف ريال سعودي وذلك وفق الشروط والمعايير الموضوعة للصرف. يحصل المواطن السعودي الأعزب على المقطوعة إذا لم يتجاوز دخله الشهري ٣٠٠٠ ريال سعودي. يحصل المواطن السعودي المتزوج على هذه الإعانات إذا لم يتخطى راتبه الشهري ٦٨٧٠ ريال سعودي.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على المساعدة المقطوعة

حدد الضمان الاجتماعي ووزارة الموارد البشرية السعودية الأوراق المطلوبة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-