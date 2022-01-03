نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “معرض التوظيف الافتراضي” أكثر من 10,000 فرصة توظيف وزارة النقل والخدمات اللوجستية mtls-fair “مفتوح” في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن أو معرض التوظيف الافتراضي، وقد زاد البحث من قبل المواطنين والمواطنات في السعودية الباحثين عن وظائف عن كل ما يتعلق بخصوص هذا المعرض، حيث إن معرض التوظيف الافتراضي الذي أعلنت عنه وزارة النقل والخدمات اللوجستية سيوفر أكثر من 10,000 وظيفة وهذا للرجال والنساء ولأصحاب المؤهلات المختلفة، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

وزارة النقل والخدمات اللوجستية

وقد أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عبر تغريدة رسمية عبر حسابها الخاص بموقع تويتر الاجتماعي عن معرض التوظيف الالكتروني الأول في المملكة تحت اسم “قدرات المستقبل اللوجستي”، وهذا لتوطين الوظائف في مجال النقل اللوجستي في المملكة في مختلف القطاعات.

معرض التوظيف الافتراضي

وقد تم الإعلان عن المعرض عبر الإعلان الرسمي للوزارة، وهذا في يوم الثلاثاء 28 ديمسبر 2021، وقد أعلنت الوزارة أنه سيكون إلكترونيا، وسيتم فتحه في المواعيد التالية:

يبدأ المعرض من يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022 ميلاديا، والذي سيوافق أيضا يوم 30 جمادى الأولى 1443 هجريا.

وسيستمر المعرض لمدة 3 أيام، وسيكون آخر يوم في المعرض هو يوم الاربعاء الموافق 5 يناير 2022 ميلاديا، والموافق أيضا 2 جمادى الآخرة 1443 هجريا.

وقد تم عمل المعرض وهذا لتمكين المواطنين من الكفاءات السعودية المتميزة في العمل في هذا القطاع، وهذا عن طريق توفير وظائف لهم وتعريفهم بأحوال هذا القطاع واعطائهم نبذة عنه.

الجهات المشاركة في المعرض

وستشارك العديد من شركات القطاع الخاص في المعرض، وسيتم الإعلان من خلالهم على ما يزيد عن 10,000 وظيفة، وهذا لتشغيل الكفاءات والكوادر السعودية من الرجال والنساء من أصحاب المؤهلات المختلفة (بكالريوس أو أعلى، دبلومات، الثانوية).

وسيشارك في المعرض العديد من المتحدثين الذين سيتحدثون عن سوق العمل ومتطلباته، وسوف يتم الإعلان عن أكثر من عشرة آلاف وظيفة شاغرة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وستشارك العديد من الجهات الرسمية في المعرض، وهي كالتالي:

الهيئة العامة للنقل.

الخطوط السعودية.

الهيئة العامة للموانئ.

الشركة السعودية للخطوط الحديدية.

الهيئة العامة للطيران المدني.

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طريقة متابعة معرض التوظيف الافتراضي

وقد أعلنت وزارة النقل عبر التغريدة عن طريقة متابعة المعرض فور عمله، حيث سيمكن للمهتمين متابعته عبر الموقع الرسمي، ويجب عليكم انشاء حساب لمتابعة المعرض وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع المعرض من الرابط الرسمي له mtls-fair.com.

ستنتقل إلى الصفحة الرئيسية وبه العد التنازلي كما هو موضح.

ثم اضغط على حساب جديد.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة (رقم الهوية، البريد الإلكتروني، الاسم كاملا، رقم الهاتف، إلخ)، وقم بتفعيل الحساب.

وعند عمل المعرض يمكنك تسجيل الدخول بالحساب الخاص بك.

وقد بدأ المعرض بالفعل بالعمل أعزائنا المتابعين، ويمكنكم متابعته وتسجيل الدخول باستخدام الحساب الذي أنشاؤتموه وهذا عن طريق اتباع الخطوات التي شرحناها لكم، ويمكنكم متابعة المعرض لحظة بلحظة وهذا عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالمعرض الذي أعلنت عنه وزارة النقل والخدمات اللوجستية عبر تغريدتها الرسمية.