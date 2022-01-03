نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في برنامج دعم ريف الحكومي للأسر المنتجة reef.gov.sa وألية التقديم وقبول المشروعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في برنامج دعم ريف الحكومي للأسر المنتجة reef.gov.sa وألية التقديم وقبول المشروعات وفق دراسة جدوى حقيقية، ومتى موعد صرف دعم ريف وميعاد نزول الدعم الذي وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة شروط للتسجيل والقبول في البرنامج، ويستهدف برنامج ريف جميع مناطق المملكة، خاصة المناطق التي لها أهمية نسبية عالية، وتهدف الوزارة أن تكون تنمية الريف تنمية مستدامة، وهناك طريقتين من الدعم، ومنها الدعم المادي، وكذلك الدعم الفني، وسنستعرض من خلال هذا التقرير الإجابة على جميع التساؤلات التي يسأل عنها الراغبين في الالتحاق بالبرنامج.

ما هو برنامج دعم ريف الحكومي reef.gov.sa للأسر المنتجة ومن هم المستفيدين

نبدأ أولاً بالإجابة على سؤال متى موعد صرف دعم ريف، ومواعيد نزول الدعم الريفي الحكومي 1443؟، حيث يتم الصرف ونزول دعم ريف خلال العشرة أيام الأوائل من كل شهر ميلادي، حيث يبدأ الصرف اليوم الأول من الشهر الميلادي وحتى اليوم العاشر، أما عن الأسئلة التي سنجيب عنها من خلال هذا التقرير تشتمل على التالي:

متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل وتحديد مواعيد صرف الدعم الريفي 1443.

موعد صرف برنامج ريف لهذا الشهر.

متى ينزل الدعم الريفي 1443 للأسر المنتجة.

آلية قبول المشروعات في برنامج ريف.

خطوات تغيير الحساب البنكي في برنامج ريف.

منصة ريف الإلكترونية.

كم دعم ريف للأسر المنتجة؟

قطاعات برنامج ريف للأسر المنتجة.

هل دعم ريف قرض مسترد؟

متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل وتحديد مواعيد صرف الدعم الريفي 1443

كما ذكرنا سابقا في صدر هذا التقرير يتم الصروف ونزول الدعم الريفي خلال 10 أيام منذ بداية كل شهر ميلادي، وذلك لم قام بالتسجيل على برنامج دعم ريف وفق الألية التي وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومن انطبقت عليهم شروط منصة دعم ريف، حيث يتم التسجيل والتقديم إلكترونيا على بوابة الدعم الريفي للأسر المنتجة، ويتم التسجيل وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة، ويتم البت في الطلب خلال ستون يوما من استكمال تقديم التسجيل على منصة ريف.

موعد صرف برنامج ريف لهذا الشهر

يختلف موعد صرف دعم ريف من مستفيد لأخر، حيث يقوم برنامج ريف بإيداع مبالغ الدعم للمستحقين في حساباتهم البنكية، ويكون الصرف شهريا في العشرة أيام الأوائل من كل شهر ميلادي، ويجب الإشارة إلى أن الدعم الموجه للأسر المنتجة أو ربات البيوت يكون عبارة عن مساعدة مالية غير مُستردة، هذا خلاف ما تردد غلى أن هذه المساعدة المالية عبارة عن قروض واجبة السداد، وقد أكد برنامج ريف أن الدعم عبارة عن مساعدات مالية يتم منحها للمزارعين، بهدف تحقيق تنمية مستدامة بالمناطق الريفية.

خطوات تغيير الحساب البنكي في برنامج ريف

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج ريف reef.gov.sa

الضغط على معلومات الطلب.

اختيار تعديل.

إدخال رقم الآيبان الخاص بالمستفيد.

النقر على أيقونة حفظ.

وبذلك يكون ق تم تغيير الحساب البنكي بنجاح.

منصة ريف الإلكترونية

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أما عن ألية قبول طلب التسجيل في برنامج دعم ريف، فبغد التسجيل تبدأ الخطوات الخاصة بمراجعة الطلب من قبل لجنة خاصة، تقوم هذه اللجنة بدراسة المشروع الذي تقدم به مُقدم الطلب، وفي حال قبول الطلب بعد استيفاءه شروط التقديم، يتم اعتبار مُقدم الطلب من المسحقين لدعم برنامج ريف الحكومي، وتتم ألية قبول طلب الاستحقاق للدعم الريفي في مدة لا تتجاوز 60 يوم من تاريخ تقديم الطلب.

التسجيل في برنامج دعم ريف الحكومي للأسر المنتجة reef.gov.sa

وتجدر الإشارة إلى أن بوابة برنامج دعم ريف الحكومية الإلكترونية منوط بها تقديم الدعم للعديد من المهن الريفية من صغار المزارعين ومهنة صيد الأسماك وتربية الماشية، حيث يمكن التسجيل على برنامج ريف للاستفادة من الدعم المالي والفني الذي تقدمة المنصة، ويهدف برنامج ريف إلى تغيير وتطوير منظومة الإنتاج الريفي السعودي، وذلك بزيادة الإنتاجية وجودتها المنتجات، ويتبع ذلك تحسين الأحوال المعيشية للمستفيدين من البرنامج.

كم دعم ريف للأسر المنتجة

وضع برنامج دعم ريف قواعد وضوابط لصرف الدعم لمن ثبتت أهليتهم واستحقاقهم للدعم، كما حدد البرنامج عدد برامج الدعم لكل مستفيد بثلاثة برامج كحد أقصى، كما وضع البرنامج سقف مادي لكل برنامج بحد أقصى 54 ألف ريال، ويتم ذلك وفق التالي:

صرف الدعم الريفي يكون بشكل شهري ومتواصل.

مدة صرف الدعم تكون على مدار 18 شهر.

الحد الأقصى للدعم لكل برنامج 54 ألف ريال.

أدني حد للدعم الريفي 18 ألف ريال.

قيمة الدعم الشهري يكون نتيجة قسمة مبلغ الدعم الكلي مقسوم على 18 شهر.

مبلغ الدعم للمستفيدين بالحد الأدنى 1000 ريال شهريا.

ما يتم صرفة من دعم يكون غير مُسترد.

القطاعات المستفيدة من الدعم الذي قدمته وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية

الأثاث والسجاد والأحذية.

تجفيف النباتات والفواكه المجففة.

صناعة القهوة بجميع أنواعها المختلفة.

تحميص وتعبئة وتغليف البن.

العسل وتربية النحل.

الفواكه المجففة.

صيد الأسماك.

المنسوجات الصوفية.

صناعة الأسمدة العضوية لجميع النباتات والفواكه، وكذلك الأسمدة الحيوانية.

دعم المطاعم والمقاهي الريفية.

المزارع الريفية السياحية.

العطور والصابون والزيوت.

الأدوات المنزلية، ومنتجات العناية بالبشرة.

السمن، والزبد، والروب.

المنحوتات والحقائب، وكذلك والكماليات الجلدية.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي لربات البيوت والأسر المنتجة

زيارة رابط تسجيل برنامج ريف الإلكتروني reef.gov.sa

النقر على أيقونة سجل الآن وتوجد أعلى الصفحة.

إدخال الاسم الرباعي.

كتابة رقم الهوية الوطنية “السجل المدني”

محل الإقامة.

اختيار النوع الجنس “ذكر – أنثى”

تاريخ الميلاد و العمر بالأرقام.

الحالة الاجتماعية.

الحالة الصحية.

عدد أفراد الأسرة بالأرقام.

رقم الهاتف الجوال المتاح بصفة دائمة لسهولة التواصل.

ذكر مصدر الدخل

توضيح إذا كنت موظف أم لا.

المؤهل الدراسي الذي تحصلت عليه.

إرفاق الهوية الوطنية وفاتورة هاتف أو كهرباء.

القيام بتحديد النشاط.

ذكر نبذة عن مشروعك وسنوات خبرتك في هذا المجال.

الإجابة على الأسئلة المتوفرة على بوابة التسجيل.

أخيراً وبعد إتمام ما سبق يتم النقر على أيقونة تسجيل.

لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على رقم هاتف دعم ريف: 19930.

شروط التسجيل في برنامج ريف للعاطلين

التسجيل متاح فقط للمواطنين والمواطنات أصحاب الجنسية السعودية.

يُستثنى من ذلك حاملي بطاقة التنقل.

المتقدم يعمل بأحد الأنشطة الزراعية أو المرتبطة بالزراعة.

عدم العمل بأي وظيفة سواء في القطاع الخاص أو العام.

الإقامة في المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم الريفي.

العمر لا يقل عن 21 عامًا.

لا يزيد الدخل الشهري عن 6آلاف ريال.

برامج الدعم المالي لا تزيد عن 3 برامج.

الالتزام بجميع الاشتراطات الفنية والصحية التي أقرها برنامج الأسر المنتجة.

مجموع الدعم الريفي 54 ألف ريال كحد أقصى تصرف على مدار 18 شهر.

إرفاق وثائق معتبرة تبين مزاولته للمهنة، وذلك لإثبات أهلية استحقاق دعم البرنامج.

التقديم على دعم ريف يتم إلكترونيا على منصة ريف للدعم المادي.

يجب الحصول على وثيقة العمل الحر عن طريق وزارة الموارد البشرية.

يجب أن يكون لدى المُتقدم حساب بنكي خاص به.

إرفاق صورة واضحة من الآيبان البنكي.

كتابة نبذة موجزة توضح طبيعة المشروع.

تحميل صورة وكالة سارية المفعول.

إرفاق شهادة التوثيق.

ماهو الفرق بين دعم ريف وبين دعم الأسر المنتجة من بنك التنمية الاجتماعية

هذا وقد أتاحت بوابة منصة دعم ريف إمكانية التسجيل والتعرف على الشروط والضوابط الخاصة بالتقديم على برنامج ريف، وذلك لتسهيل الحصول على الدعم المالي المباشر، وكذلك الدعم الفني الذي تقدمه وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية، كما أتاحت منصة ريف خدمة التواصل مع الدعم الفني للبرنامج عبر رقم هاتف 19030، أو من خلال صفحة البرنامج الرسمية على توتير.

المنصة الوطنية للأسر المنتجة وإصدار وثيقة العمل الحر

وبذلك نكون قد قدمنا لكم إجابات على العديد من التساؤلات والاستفسارات للراغبين في الانضمام لبرنامج دعم ريف الحكومي، كما يسعدنا تلقى المزيد من استفساراتكم، وسنعمل جاهدين في الرد على جميع التساؤلات بمعلومات موثقة وصحيحة من مصادرها الرسمية، ويمكنكم التواصل معنا عن طريق كتابة تعليق أسفل هذا التقرير.