استعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية والمستحقات التأمينية

استعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية، حيث توفر مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عدد مميز من الخدمات الإلكترونية الهامة لجميع المستفيدين التابعين للمؤسسة، حيث تعمل التأمينات علي خدمة عدد كبير من المواطنين من خلال توفير الخدمات الحيوية التي لها استعلام يومي، مما يعمل علي توفير وقت وجهد جميع العملاء، وأحد هذه الخدمات هي خدمة الاستعلام عن حالة الاشتراك التي تخص المستفيد ووضعه الحالي بالمؤسسة، كما توفر المؤسسة الاستعلام عن حالة الاشتراك لعائلات المستفيد من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني، لذا سوف نوفر لكم خطوات استعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية بشكل إلكتروني سريع في التفاصيل الأتية.

استعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية

يتوفر أن يتم الاستعلام عن اشتراك بالتأمينات الاجتماعية من خلال رقم الهوية الوطنية، علي أن يتم الاستعلام عن الخدمة بهذه الخطوة:

يتم الدخول علي موقع المؤسسة الإلكتروني التالي: التأمينات الاجتماعية.

يجب الضغط على الدخول علي قسم الخدمات الإلكترونية بالموقع.

اختيار الدخول علي خدمة التأمينات أون لاين.

يتم النقر علي خدمة التحقق من الاشتراك بنظام التأمينات الإلكتروني.

يجب أن يتم إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان الخاص بالاستعلام.

الضغط على تبويب “استعلام”.

ومن خلال الخطوات السابقة أصبح من حق المشترك أن يتعرف علي حالة الاشتراك الخاصة به في نظام التأمينات الاجتماعية من حيث مشترك بالمؤسسة أم لا سواء كان الاستعلام له أو لأحد أفراد عائلته.

الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية

خدمة الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية هي خدمة إلكترونية تساعد المستفيد علي التحقق من وجود المستحقات التأمينية التي لم يتم صرفها من جانب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، علي أن يتم الاستعلام عن الخدمة بهذه الخطوات: