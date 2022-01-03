نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على المساعدة المقطوعة 1443 إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتشر الاسئلة والإستفسارات على محرك البحث “جوجل” عن كيفية التقديم على المساعدة المقطوعة، ودعونا أولاً نوضح بعض الحقائق عن ماهية المساعدة المقطوعة ودورها، فالمساعدة المقطوعة قد أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية مؤخراً كي تخفف من معاناة المواطنين السعوديين من محدودي الدخل حيث تقدم لهم مساعدات مالية سنوياً لكي تعمل على سد احتياجاتهم الاساسية من مأكل وملبس ومشرب في ظل ارتفاع الأسعار الأخير في معظم السلع الأساسية والذي نتج عن اتخاذ الحكومة السعودية للعديد من الإجراءات الإقتصادية الإصلاحية، ومن هنا كان الإهتمام الشديد من جانب المواطنين بمعرفة كل المعلومات عن المساعدة المقطوعة ومعرفة شروط التقديم وكيفية الإستعلام عن المقطوعة برقم السجل المدني حتى يستفيدوا من مبالغ الدعم المقدمة، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” طريقة التقديم إلى المساعدة المقطوعة إلكترونياً والفئات المستحقة لها، فتابعونا.

التقديم على المساعدة المقطوعة

يسألنا العديد من زوارنا الكرام عن خطوات التقديم الإلكترونية للمساعدة المقطوعة التي تغنيهم عن الذهاب إلى الجهات المعنية وضياع وقتهم، ولأننا نعرف أهمية المساعدة المقطوعة ودورها في تخفيف العبء عن المواطن نوضح لكم كافة الخطوات اللازمة لعملية التقديم فقط اتبع الآتي:

وهكذا نكون قد أتممنا عملية التقديم إلى برنامج المساعدة المقطوعة إلكترونياً بنجاح، وقد وفر هذا الوقت والجهد على المواطنين بدلاً من اضطرارهم إلى التوجه إلى مكاتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في محافظات ومدن المملكة.

الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة

في بداية انطلاق برنامج المساعدة المقطوعة حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الفئات المستحقة للمساعدات المالية لمقطوعة الضمان الإجتماعي حتى يذهب الدعم إلى مستحقيه فقط، وهي كالتالي:

النساء المطلقات أو الأرامل.

كل مواطن صاحب دخل متوسط أو بسيط.

من لديه عجز كلي أو دائم.

الأطفال الأيتام.

كل أسرة سعودية لا يوجد دخل ثابت لها.

كل أسرة لا يوجد عائل لها.

وفي حالة استيفاء هذه الشروط يُمكنك التسجيل في الضمان الإجتماعي لتكون ضمن المستفيدين من برامج الدعم.

شروط المساعدة المقطوعة

منذ أن أعلن المسئولون عن برنامج المساعدة المقطوعة عن إنطلاقه وضعوا شروطاً محددة لكل من يريد الإستفادة من دعم المساعدة المقطوعة حتى تذهب إلى المواطنين المستحقين فقط، وأبرز تلك الشروط:

أولاً ألا يقل عمر المواطن عن 35 عام بأي حال.

ثانياً لا يكون بحوزته سجل تجاري.

ثالثاً ألا يتعدى دخل المواطن الشهري الحد الذي حددته وزارة الموارد البشرية.

رابعاً أن تكون فعلاً الأسرة في حالة احتياج.

وفي حالة توفر هذه الشروط في المواطن المتقدم يتم قبوله والإستفادة من الدعم المُقدم.

رقم طلب المقطوعة

لكل المستوفين للشروط والمستحقين للمساعدات المقطوعة نوضح لكم طرق الإستعلام عن رقم طلب المساعدة المقطوعة كالتالي:

أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة

تودع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية مبالغ الدعم لبرنامج المساعدة المقطوعة في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستحقين من المتقدمين من المواطنين السعوديين، فقد وضعت الوزارة عدة شروط لقبول المتقدمين للإستفادة من مقطوعة الضمان الإجتماعي، وتُعلن الوزارة أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة قبل إيداعها في الحسابات البنكية للمستفيدين، ويُمكنك معرفة تفاصيل أكثر عن من هم المستفيدين عبر الضغط على الرابط المظلل.

والآن بعد أن وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم بشأن توضيح كيفية التقديم على المساعدات المادية لمقطوعة الضمان الإجتماعي والفئات المستحقة لهذه المساعدات بالإضافة إلى توضيح أبرز الشروط المطلوبة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية للمساعدات المقطوعة، ويُمكنكم مراسلتنا عبر التعليقات بالأسفل بكل الأسئلة والإستفسارات التي لديكم وسوف نقوم بالرد عليها فوراً