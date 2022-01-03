نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر mot.gov.sa (ملتقى التوظيف) التقديم على وظائف وزاره النقل والخدمات اللوجستيه توظيف افتراضي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على وظائف وزارة النقل والخدمات اللوجستية mot.gov.sa للباحثين عن اي وظيفة من خلال ملتقى التوظيف الافتراضي التي أعلن عنها وزير السعودي صالح الجاسر، حيث أعلن إن قطاع النقل بالمملكة لشهد طفرة حقيقية، وبأن هذا القطاع يعتبر بحق محور رئيسي وهام لخلق الوظائف والتوطين بالمملكة السعودية، وتعمل وزارة التقل وفق محاور أساسية لاستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، حيث انطلقت بالفعل تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

mot.gov.sa (ملتقى التوظيف) التقديم على وظائف وزاره النقل والخدمات اللوجستيه

ومن الجدير بالذكر ما صرح به وزير النقل، حيث أشار إلى التعاون بين وزارته ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك من خلال مبادرة مباشرة تجمع وزارة النقل ووزارة الموارد البشرية وصندوق “هدف”، وأضاف بأن مجلس الغرف التجارية يتعاون في تحقيق أهداف المبادرة، وتهدف تلك المبادرة إلى توفير ما يقارب 45 ألف وظيفة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وهو من القطاعات الواعدة.

معرض تقديم وظايف وزارة النقل والخدمات اللوجستية “ملتقى التوظيف الافتراضي”

وتجدر الإشارة إلى ما صرح به وزير التقل عبر قناة العربية السعودية، وذلك على هامش الافتتاحية الخاصة بمعرض التوظيف الافتراضي الأول، وهو المعرض الذي نظمته وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وذلك في سعي الوزارة الدؤب لإيجاد اسهل طرق التواصل بين الباحثين عن وظائف وفرص عمل وبين الجهات التي لديها وظائف شاغرة، وأضاف الوزير بأن يتوقع من هذا المعرض توفير أكثر من 5 آلاف وظيفة، كما أكد “الجاسر” إلى أن الحكومة السعودية تبذل الجهود في إطار توطين قطاع النقل وفق منظومة واستراتيجية محددة الأهداف.

وتجدر الإشارة وفق تصرحات صالح الجاسر، أن بداية انطلاق الأكاديمية اللوجستية كان في العام الماضي، وذلك في إطار سعي الوزارة لاستهداف توفير الكفاءات السعودية الوطنية التي تلقت تدريب جيد ولديها مهارات كافية لشغل الوظائف الشاغرة المتاحة، وأشار الوزيلر بأن أول دفعة سيتم تخريجها بعد عدة أسابيع، وستكون هذه الدفعة نواة لقطاع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وأضاف إلى أنه سيتم فتح باب التقديم للدفعة الثانية.

mot.gov.sa (ملتقى التوظيف) توظيف افتراضي

أما عن الأكاديمية اللوجستية فهي تمثل حالياً إحدى المعاهد القائمة في الوقت الراهن، وذلك ضمن منظومة النقل، ومن بين تلك المعاهد معهد سرب للوظائف، وهي الوظائف المتعلقة بالقطارات، هذا ويجب التنويه بأنه قد تم فتح المجال أمام المرأة السعودية لقيادة القطارات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة السعودية، أما عن عدد الشركات المشاركة في معرض التوظيف الافتراضي الأول، الخاص بمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، فقد بلغ عدد تلك الشركات 60 شركة عاملة في قطاع النقل.