نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل السعودي : 45 ألف وظيفة في القطاع متوفرة الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزير النقل السعودي ، قال “صالح جاسر” وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي ، أن من أهم المحاور الرئيسية التي تهم الوزارة هو محور خلق الوظائف والتوطين حيث أنه يعد أحد أهم المحاور الرئيسية لاستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية التي تم إطلاقها منذ عدة أشهر برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ولمزيد من المعلومات حول الخبر فتابعونا في السطور القادمة رواد موقع ثقفني.

وزير النقل السعودي

وأضاف وزير وزارة النقل تصريح في مقابلة له مع قناة العربية في يوم الأحد، والذي يوازي افتتاح معرض التوظيف الافتراضي الأول لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية و وزارة النقل وظائف، أن المعرض الافتراضي يهدف إلى خلق تواصل بين المقدمين على الوظائف وطالبي الوظائف، ومن المتوقع أن يتم طرح أكثر من 5 آلاف وظيفة في المعرض.

كما أشار ” صالح جاسر” وزير النقل السعودي إلى بذل جهود كبيرة في عمليات توطين قطاع النقل وذلك خلال الأشهر الماضية حيث انه تم توفير وظائف حديثاً في وزارة النقل وظائف.

وزارة النقل وظائف

وأضاف “جاسر” أنه : توجد مبادرة تقوم بشكل مباشر بين وزارة النقل وظائف ووزارة الموارد البشرية وصندوق “هدف”. وذلك بالإضافة إلى مجلس الغرف التجارية. وذلك لكي يتم توفير 45 ألف وظيفة في قطاع النقل والواعد. وتم قطع شوط كبير في توفير هذه الوظائف ويتم استكمال المبادرة خلال عدة أشهر.

كما أستكمل “صالح الجاسر” كلامه حيث قال: إن السنة الفائتة قد شهدت انطلاق الأكاديمية اللوجستية والتي تهدف إلى توفير كفاءات وطنية مدربة لكي تشغل الوظائف المتاحة في قطاع وزارة النقل السعودية والخدمات اللوجستية وظائف.

وزارة النقل السعودية والخدمات اللوجستية وظائف

كما أضاف “جاسر” أن الدفعة الأولى من الأكاديمية سوف تتخرج خلال أسابيع. كما جرى فتح المجال للدفعة الثانية.

بالإضافة إلى أن وزير النقل السعودي قد أوضح. أن الأكاديمية تنضم إلى مجموعة المعاهد القائمة بشكل حالي وذلك ضمن منظومة النقل. ومنها معهد سرب للوظائف المتعلقة بالقطارات في وزارة النقل السعودية والخدمات اللوجستية وظائف. الذي تم الإعلان أمس عن فتح المجال أمام السيدات لكي تقود القطارات لأول مرة في السعودية.

جدير بالذكر أن معرض التوظيف الافتراضي الأول لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية. يشارك فيه 60 شركة تعمل في القطاع.

وفي النهاية نرجو أن تكون مقالتنا عن وزير النقل السعودي و وزارة النقل السعودية والخدمات اللوجستية وظائف قد نالت إعجابكم ودمتم بخير.