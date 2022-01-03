متى ينزل حافز و موعد صرف راتب حافز يناير 2022 إعانة الباحثين عن عمل

الكثير يتساءل عن متى ينزل حافز و موعد صرف راتب حافز يناير 2022 بالمقابل جمادى الآخرة 1443 وهذا السؤال يهتم به عدد الكثير من العاطلين الباحثين عن العمل من الشباب الذين يستفيدون من هذا الحافز لذلك يهتمون بمعرفة موعد نزول هذا الدعم، يحصل على هذا الدعم من تتوافر فيه الشروط والضوابط المحددة لمدة عام كامل والهدف من تقديم حافز هو تشجيع الشباب على إيجاد فرصة عمل مناسبة في الوقت الحالي كما تهتم الحكومية السعودية بذلك بتقديم الدورات التدريبية التي تعمل على تنمية مهارات الشباب الباحثين عن عمل بهدف الحصول على مكان مرموق للالتحاق بسوق العمل السعودي لذلك نعرض لكم في هذا المقال موعد نزول دعم هذا الشهر مع باقي التفاصيل الكاملة له.

وقت وموعد نزول دعم حافز 2022

قد تقرر صرف دعم هذا الشهر في جماد الأخرة 5/2/ 1443 هجرية بالمقابل يناير2022 ميلادية سوف يتم أصدارها يوم الأربعاء القادم من بداية هذا التاريخ سوف يتم إيداع المبالغ المالية المستحقة للمستفيدين في حساباتهم البنكية يقدم دعم حافز كل شهر في الأسبوع الأول من كل شهر هجري واذا تصادف هذا اليوم عطلة رسمية يقدم يوم أو يؤخر يوم وهذا هو المتعارف عليه والذي وضعة الحكومة السعودية من أجل القضاء على البطالة بين الشباب.

شروط التسجيل في حافز 1443

وضعت شروط للتسجيل في حافز والتي يجب الالتزام بها قبل التقديم من قبل الراغبين في التسجيل في البرنامج للحصول على المعونة الشهرية فيما يلي الشروط.

يقدم دعم حافز للشخص السعودي الجنسية. ألا يقل سن الشخص المتقدم عن 20 عاما وألا يزيد السن عن 60 عاما. لا يصح التقديم للشخص المعاق جسديا والتي تمنعه من العمل. تشكيلة أن يكون الشخص مقيم أقامة دائمة على أراضي المملكة السعودية. يشترط ألا يكون لدي الشخص الراغب في التقديم عمل بالقطاع الخاص أو العام لأن هذا العمل يمنع استحقاقه في التقديم على الدعم. لا يجوز التقديم للأفراد المستحقين للمعاشات أو التعويضات التي تخص التعطيل عن العمل. يشترط ألا يكون المتقدم من الطلاب. ألا يكون مالك لسجل تجاري. لا يستحق الدعم من حافز من يحصل على دخل أكبر من المبلغ المخصص للمعونة. في حالة إذا كان منقطع عن العمل فيجب مرور ثلاثة أشهر على ترك العمل كحد أدنى حتى يتمكن من التسجيل في برنامج حافز. يحصل الطلاب على الدعم في حالة انتهاء دراستهم بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التخرج حتى يتاح لهم التسجيل.

رابط التسجيل في حافز 1443

أولا الدخول المباشر إلى بوابة برنامج حافز رابط موقع طاقات الإلكترونية الرسمية.

وبعد التسجيل في البوابة كمستخدم جديد.

ثم الضغط على اختيار خانة “باحث عن عمل”.

يظهر أمامك على الشاشة البيانات المطلوبة للتسجيل منها كتابة اسم المستخدم والرقم الخاص بالهوية الوطنية.

بعد التسجيل يظهر أمامك شروط و ضوابط وأحكام برنامج حافز فيجب الاطلاع عليها ثم الضغط على خيار “موافق”.

قم بكتابة البريد الإلكتروني وكتابة رقم الهاتف الجوال لاستلام كلمة المرور التي سوف يتم إرسالها برسالة نصية.

لابد من كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور التي وصلت لي رقم الجوال.