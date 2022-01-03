نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في برنامج ريف 2022 لدعم الأسر الريفية المنتجة في المقال التالي
يعتبر برنامج ريف من أحدث البرامج التي تقدمها الحكومة السعودية لدعم الأسر الريفية المنتجة والمزارعين، ويقوم البرنامج بتقديم الدعم شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في الطلب، ويتم ذلك وفق نتائج الأهلية، بحيث لا تتجاوز قيمة الدعم قيمة رأس المال الخاص بالمشروع، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 54 ألف ريال سعودي، وتسعى المملكة العربية السعودية جاهدًا لتوفير الدعم للمزارعين وأسرهم لتشجيعهم على زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجعات الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة التسجيل في برنامج ريف، وشروط الحصول على الدعم.
طريقة التسجيل في برنامج ريف
يجب على الراغبين في الحصول على دعم ريف للأسر الريفية المنتجة إتباع الخطوات الصحيحة وهى كما يلي:-
- الدخول على جوجل وكتابة ريف.
- القيام بالضغط على برنامج ريف.
- الضغط على أيقونة طلب الدعم.
- القيام بتسجيل البيانات الخاصة بصاحب طلب التمويل.
- القيام بالضغط على تسجيل.
- إدخال رقم الحساب البنكي (الآيبان).
- اختيار صاحب التمويل ثلاثة برامج للتقديم عليها.
- إدخال رمز التحقق الذي يظهر على الشاشة، حتى يتم إرسال رسالة تأكيدية بأنك المتقدم في الوقت الحالي.
- الضغط على الأيقونة الخاصة بالحفظ، بعد ذلك يمكنك الاستعلام من وقت لأخر عن الدعم الشهري.
شروط الحصول على دعم برنامج ريف
هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول على دعم ريف وهى كما يأتي:-
- أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية، أو يكون حامل لبطاقة التنقل.
- أن يكون المتقدم يعمل أو يمتهن أحد الحرف الزراعية التي حددها البرنامج، وأن يكون مباشر لهذه المهنة بنفسة، كما يجب أن يكون من سكان المنطقة التي يستهدفها الدعم.
- لا يشغل صاحب طلب الدعم أي وظيفة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا.
- لا يتخطى الدخل الشهري الذي يحصل عليه المتقدم 6000 ريال سعودي.
- ألا يتجاوز عدد البرامج المشمولة بالدعم 3 برامج، ولا تتجاوز قيمة الدعم المباشر الخاصة بهم 54 ألف ريال سعودي سنويًا.
- تقديم المستفيد ما يثبت الأهلية لممارسة هذه المهنة.
- التزام المتقدم بجميع الاشتراطات الفنية والصحية التي قام برنامج ريف باعتمادها.
- أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم لديه حساب بنكي نشط، كما يجب أن يكون مسجلًا في المنصة الإلكترونية.
- استكمال المتقدم لجميع البيانات الشخصية والفنية وذلك من خلال المنصة الخاصة بالتسجيل.
- أن يقوم المستفيد من الدعم برفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد توفر الشروط اللازمة للدعم.
- أن تحصل الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
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