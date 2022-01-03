رابط التسجيل في برنامج ريف 2022 لدعم الأسر الريفية المنتجة

يعتبر برنامج ريف من أحدث البرامج التي تقدمها الحكومة السعودية لدعم الأسر الريفية المنتجة والمزارعين، ويقوم البرنامج بتقديم الدعم شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في الطلب، ويتم ذلك وفق نتائج الأهلية، بحيث لا تتجاوز قيمة الدعم قيمة رأس المال الخاص بالمشروع، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 54 ألف ريال سعودي، وتسعى المملكة العربية السعودية جاهدًا لتوفير الدعم للمزارعين وأسرهم لتشجيعهم على زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجعات الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة التسجيل في برنامج ريف، وشروط الحصول على الدعم.

طريقة التسجيل في برنامج ريف

يجب على الراغبين في الحصول على دعم ريف للأسر الريفية المنتجة إتباع الخطوات الصحيحة وهى كما يلي:-

الدخول على جوجل وكتابة ريف. القيام بالضغط على برنامج ريف. الضغط على أيقونة طلب الدعم. القيام بتسجيل البيانات الخاصة بصاحب طلب التمويل. القيام بالضغط على تسجيل. إدخال رقم الحساب البنكي (الآيبان). اختيار صاحب التمويل ثلاثة برامج للتقديم عليها. إدخال رمز التحقق الذي يظهر على الشاشة، حتى يتم إرسال رسالة تأكيدية بأنك المتقدم في الوقت الحالي. الضغط على الأيقونة الخاصة بالحفظ، بعد ذلك يمكنك الاستعلام من وقت لأخر عن الدعم الشهري.

شروط الحصول على دعم برنامج ريف

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول على دعم ريف وهى كما يأتي:-