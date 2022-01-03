نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي للأسر المنتجة reef.gov.sa والية الاستعلام عن موعد صرف الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في برنامج ريف، تشهد محركات البحث الإلكترونية عمليات بحث كثيرة، وذلك للبحث عن موعد صرف الدعم المالي الذي يتوافق موعده من اليوم الأول وحتي اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، بالإضافة إلي ذلك ينتظر المتقدمين للتسجيل في الاستعلام عن تاريخ تقديم المساعدة الشهرية لهم، وذلك بعد الموافقة على طلباتهم بعد مراجعة بياناتهم والتحقق منها واستيفاء الشروط اللازمة من البرنامج الريفي، وسوف نتعرف عبر السطور التالية حول خطوات الاستعلام عن موعد الصرف للدعم، ونطلعك عزيزي القارئ علي رابط التسجيل بالدعم الريفي للأسر المنتجة.

موعد صرف برنامج ريف

يتطلع العديد من المزارعين العاملين في القطاع الريفي والذين يحصلون علي الدعم الشهري المقدم من وزارة المياه والزراعة لدعم القطاعات الأخرى، عن معرفة موعد سداد الدعم الريفي لشهر يناير الجاري، حيث يتم إيداع الدعم الشهري للمواطنين المؤهلين للحصول على المساعدة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال كان هذا اليوم عطلة رسمية تقوم الوزارة بدفع الدعم قبله بيوم واحد أو بعده، ويعد ريف هو أحد المشاريع الحكومية التي تدعم بشكل خاص المزارعين والأسر الريفية من خلال تزويدهم بمبلغ غير قابل للاسترداد، مما يساعد المزارعين على تطوير مزارعهم، ومن المشار ألية ؛ فانه يحصل المزارعون المستفيدون من ريف على مبلغ مادي قدره 10٪ من القيمة المالية لرأس المال المسجل في طلبهم الريفي ، ويصل مبلغ التمويل إلى 54.000 ريال سنويًا.

رابط التسجيل في برنامج ريف

تسعي وزارة البيئة والزراعة دائماً إطلاقها مبادرة لدعم المناطق الريفية بالمملكة، حيث توفير فرص عمل للأسر المنتجة والعاطلين الذين ليس لديهم مهنة ويعملون في الألبان والزراعة والنخيل، وتربية النحل والقهوة ومنتجي الورود، وتتيح لهم التسجيل من خلال رابط منصة ريف، يقوم الجهات المختصة بالمشروع بمراجعة الطلب بعناية قبل الرد في حالة قبوله أو رفضه، ويتمكن الكثيرين من اتباع الخطوات التالية للتسجيل:

أولاً انتقل إلى رابط بوابة دعم ريف الإلكترونية.

بعد ذلك انقر فوق بدء طلب الدعم وأنشئ حساب مستخدم جديد.

أنت الآن تدخل البيانات الخاصة بك في الحقول المخصصة لذلك، ويجب كتابة كافة البيانات المطلوبة بدقة.

سيُطلب منك إدخال كلمة المرور واسم المستخدم.

أدخل الآن رمز التحقق المرئي الذي تم إرساله إلى هاتفك الجوال.

بمجرد اكتمال التسجيل ستتلقى رسالة تأكيد بالقبول أو بالرفض.

الوثائق والمستندات المطلوبة

التسجيل بالبرنامج الريفي مثله مثل أي دعم يتطلب أثناء التسجيل تقديم بعض المستندات، وجاءت المستندات المطلوبة على النحو التالي:

عقد ملكية أو إيصال إيجار أو فاتورة كهرباء.

صورة من الوكالة سارية المفعول.

نسخة واضحة من IBAN.

وثيقة العمل الحر.

تحضير ملصق للمشروع مكتوب عليه رمز وشعار تسجيل المملكة العربية السعودية للمنتجات.

شروط استحقاق الدعم الريفي

تبقي شروط ريف كما هي لن تتغير يلتزم المرشح بالجنسية السعودية، والسن لا يقل عن احدي عشر عام، بالإضافة إلي وجود حساب بنكى، كما يلزم الالتزام بالمهام، كذلك ألا يتعدى الدعم ثلاث برامج في البرنامج، ويتثنى للمواطنين التواصل مع البرنامج من خلال الرقم المعلن عنه بالبوابة 19930 حيث يتم الرد علي كافة الاستفسارات والشكاوى من الثامنة صباحاً للسعة الرابعة عصراً، كذلك من خلال رابط ريف يسمح لك بالاستعلام عن موعد صرف الدعم للمستحقين.