نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر نتائج القبول المبدئي للدفاع المدني 1443 بالمملكة على رتبة جندي jobs.sa في المقال التالي
نتائج القبول المبدئي للدفاع المدني 1443هـ على رتبة جندي بالمملكة العربية السعودية تم الإعلان عنها اليوم الإثنين 3 من شهر يناير 2022م الموافق 30 من شهر جمادى الأولى 1443هـ، بتغريدة من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقد أوضحت من خلال التغريدة الرابط الرسمي الذي يتم الولوج من خلاله لمعرفة نتيجة القبول والطلبات والمستندات الواجب تجهيزها لاتمام إجراءات القبول وهي بوابة أبشر للتوظيف.
نتائج القبول المبدئي للدفاع المدني 1443هـ
إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي قد أعلنت عن فتج باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني للرجال على رتبة جندي لحاملي شهادة الثانوية العامة والدبلوم في تخصصات التالية :
- رتبة جندي مفتش سلامة.
- وجندي منسق عمليات.
- جندي مسعف.
- وجندي إداري.
- جندي فني تصوير.
- وجندي فني إنشاءات.
- جندي فني صيانة آليات.
- وجندي فني صيانة منشآت.
- رتبة جندي فني اتصالات وإلكترونيات.
- وجندي فني حاسب آلي.
- رتية جندي فني موسيقى.
- وجندي إطفاء وإنقاذ.
- جندي قائد ومشغل آليات.
وذلك بتاريخ يوم السبت 29 شهر أغسطس الماضي للعام 2021م الموافق 20 محرم 1443هـ، واستمرار التقديم حتى يوم الخميس الموافق 25 محرم 1443هـ، مع العلم بضرورة توافر الشروط المطلوبة للتقدم لوظائف الدفاع المدني 1443هـ.
شروط وظائف الدفاع المدني 1443هـ
في نفس السياق السابق ذكره فإن شروط القبول والتسجيل بوظائف المديرية العامة للدفاع المدني للرجال على رتبة جندي 1443هـ نذكرها كالتالي:
- أولًا أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- كذلك لابد أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- أيضًا شرط أن لا يكون المتقدم متزوجًا من غير سعودية.
- كما يشترط أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
- كذلك لابد أن يتوافق الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.
- أيضًا شرط حصول المتقدم على المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها.
- كما يشترط ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص التابع لها المتقدم.
- في النهاية شرط ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة تابعة لنظام الخدمة العسكرية بالمملكة، أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.
كيفية الاستعلام عن نتائج المقبولين المبدئية على رتبة جندي 1443هـ
ولراغبي الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئية اتباع الخطوات التالية:
- أولًا الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي أبشر توظيف https://jobs.sa/.
- كذلك القيام بكتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية وكافة بيانات الدخول والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.
- في النهاية يتم الضغط على أيقونة عرض، وستظهر إليك نتيجة القبول أمامك على الشاشة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ