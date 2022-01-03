أبشر نتائج القبول المبدئي للدفاع المدني 1443 بالمملكة على رتبة جندي jobs.sa

نتائج القبول المبدئي للدفاع المدني 1443هـ على رتبة جندي بالمملكة العربية السعودية تم الإعلان عنها اليوم الإثنين 3 من شهر يناير 2022م الموافق 30 من شهر جمادى الأولى 1443هـ، بتغريدة من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقد أوضحت من خلال التغريدة الرابط الرسمي الذي يتم الولوج من خلاله لمعرفة نتيجة القبول والطلبات والمستندات الواجب تجهيزها لاتمام إجراءات القبول وهي بوابة أبشر للتوظيف.

نتائج القبول المبدئي للدفاع المدني 1443هـ

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي قد أعلنت عن فتج باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني للرجال على رتبة جندي لحاملي شهادة الثانوية العامة والدبلوم في تخصصات التالية :

رتبة جندي مفتش سلامة.

وجندي منسق عمليات.

جندي مسعف.

وجندي إداري.

جندي فني تصوير.

وجندي فني إنشاءات.

جندي فني صيانة آليات.

وجندي فني صيانة منشآت.

رتبة جندي فني اتصالات وإلكترونيات.

وجندي فني حاسب آلي.

رتية جندي فني موسيقى.

وجندي إطفاء وإنقاذ.

جندي قائد ومشغل آليات.