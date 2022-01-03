نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم عبداللطيف جميل للتمويل الجديد.. ضمان وأمان في الشراء لعشاق السيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر رقم عبداللطيف جميل للتمويل من أهم الخدمات التي تقدمها مجموعة عبداللطيف جميل في المملكة العربية السعودية، والتي تم تأسيسها عام 1945، وذلك تسهيلاً لعملائها في دول العالم، إذ يوجد للشركة 30 فرع في 30 دولة ب6 قارات، وخلال التقرير نستعرض في المملكة العربية السعودية وخدمات الشركة التي تقدمها للمواطن بالمملكة العربية السعودية.

رقم شركة عبداللطيف جميل للتمويل

يمكن للأشخاص الراغبين في الحصول على خدمات الشركة التواصل على رقم شركة عبداللطيف جميل للتمويل، التالي: 966146421520

– رقم عبداللطيف جميل للتمويل المجاني الذي أتاحت الشركة هو 8001188800.

يُمكن للشخص العميل التواصل على عنوان الشركة هو شارع الأمير ماجد منطقة الصفا بجدة. البريد الإلكتروني لشركة عبداللطيف جميل للتمويل. [email protected]

– رقم عبداللطيف جميل للتمويل الخاص بالفاكس 4444-826- (012)، وصندوق البريد 54609 جدة 21524.

معلومات عن شركة عبداللطيف جميل

تأسست عام ١٩٤٥ في جدة.

المجموعة عبارة وهي عن شركة تجارية عائلية تملكها عائلة جميل، أما المدير التنفيذي لها فهو محمد عبداللطيف جميل.

كانت شركة عبداللطيف جميل هي الوكيل الحصري لشركة تويوتا في السعودية منذ عام ١٩٥٥ ومازالت حتى الآن، ثم تأسست شركة عبداللطيف جميل للتمويل عام ١٩٧٩.

تقدم الشركة خدمات مادية عن طريق دعم مبيعات تويوتا في المملكة العربية السعودية.

تأسست شركة سلع استهلاكية عام ١٩٨١ لتقوم باستيراد الإلكترونيات والسلع الأخرى إلى السعودية.

تأسست شركة إعلانات الطرق لتسويق مركبات تويوتا.

اتجه نشاط الشركة لاستيراد السيارات سنة ١٩٨٩.

بعد أربعة سنوات أسسوا أول مركز متخصص لسيارات لكزس.

عبداللطيف جميل للتمويل العقاري

تعتبر شركة عبداللطيف جميل من أهم وأقدم الشركات في المملكة العربية السعودية، حيث تساهم شركة عبداللطيف جميل في تنمية سوق تمويل العقارات السعودي، كما أنها تعمل على تحقيق رغبة المواطن في الحصول على مسكنه الخاص به عن طريق رؤية واضحة المعالم.

يندرج نشاط الشركة لقائمة التمويل العقاري لشركة عبداللطيف جميل مجموعة من البرامج، منها برنامج إجارة عقار، برنامج إجارة أراضي، برنامج تمويل إكمال البناء، التمويل مقابل ضمان العقار.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا كل ما يتعلق برقم عبداللطيف جميل للتمويل الجديد.. ضمان وأمان في الشراء لعشاق السيارات.