الاستعلام عن رابط نتائج الدفاع المدني 1443 عبر بوابة أبشر

نتائج الدفاع المدني 1443 عبر بوابة أبشر بينما كثف مواطنو المملكة بحثهم عن الوظائف الخاصة بنتائج قبول الدفاع المدني المدني 1443، وقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية رسمياً نتائج القبول المبدئي للدفاع المدني المدني برتبة جندي ، وسنقوم بنشر كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع ، وكيفية الحصول على معلومات عنه حتي يتم القبول المبدئي من خلال منصة التوظيف المعروفة Absher، حيث تم الإعلان عن ثلاثة عشر وظيفةً صحيةً خاصة بالرجال،

رابط نتائج الدفاع المدني

يمكن الوصول إلى نتائج الحماية المدنية من خلال سلسلة من الخطوات البسيطة.

قم في البداية بالدخول في بوابة التوظيف أبشر.

بعد دخول الصفحة الرئيسية ، نضغط على زر إخطار القبول.

ظهرت صفحة الاستعلام.

يتم إدخال المعلومات الشخصية الخاصة بك، حيث قم بكتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد وكذلك الجنس والحالة الاجتماعية ورقم تعريف الأب والصناعة التي تقدم إليها.

إذا كان مقدم الطلب متزوجًا ، فيجب عليه الحصول على بطاقة هوية زوجته.

تتمثل أهم خطوة في التعرف على نتائج الحماية المدنية في تحديد القطاع الذي قد يتم فيه تعيين ضابط الأمن العام.

حدد “عرض” من القائمة المنسدلة.

حدد “عرض” من القائمة المنسدلة. إذا تم قبولك لمنصب موظف حماية مدنية، فستظهر المعلومات التالية: “تم قبولك” ، و “تاريخ الامتحان” ، و “البيانات المطلوبة من المرشح للإبلاغ”.

إذا لم يتم قبولك ، فسيظهر إشعار أحمر مع عبارة “نأسف لعدم قبولك”.

تفاصيل ضوابط مقابلة الدفاع المدني 1443

تم الإعلان عن الإجراءات والضوابط العامة المطلوبة لتقديم طلب صيانة الدفاع المدني، وتضمنت عددًا من المتطلبات التي يمكن تلخيصها فيما يلي:

لكي تكون مؤهلاً للوظائف المُعلن عنها في لائحة التوظيف في الرعاية الصحية، يجب أن يكون المرشح قد حصل على إحدى الدبلومات الجامعية التالية في عام 2016 أو ما بعده للتخصصات المناسبة.

بالنسبة لأولئك الذين يحملون دبلومات من خارج المملكة العربية السعودية، فإن قرار المعادلة متاح من وزارة التربية والتعليم.

يجب أن يجتاز المرشح للوظيفة المقابلة الشخصية، مع الأخذ في الاعتبار أنه ستتم دعوة أكثر من مرشح واحد لكل منصب من بين أولئك الذين حصلوا على أعلى الدرجات.

يجب أن تكون الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قادرة على تقديم شهادة التقييم المهني وبطاقة التسجيل المهني الصالحة للذكور.

التقدم لوظائف شاغرة خلال الفترة الزمنية المحددة، وهي ما بين الخميس 30 ديسمبر 2021 م ويوم الخميس 6 يناير 2022 م ، مع العلم بأن الطلبات المرسلة خارج هذه الفترة الزمنية لن يتم النظر فيها للوظائف الشاغرة المعلن عنها .