وظائف الدفاع المدني الصحية شروط القبول وخطوات تقديم الوظائف الصحية بالدفاع المدني 1443

وظائف الدفاع المدني الصحية شروط القبول وخطوات تقديم الوظائف الصحيه بالدفاع المدني 1443 للشباب السعودي والذين تنطبق عليهم شروط التقديم فى وظائف الدفاع المدني الصحيه 2022 حيث تم الإعلان عن وظائف شاغرة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني فى وزارة الداخلية السعودية لإتاحة الفرصة للتسجيل فى وظائف الدفاع المدني الصحية وفق تخصصات يتم اختيار الأكفأ بين التقدمين فى وظائف الدفاع المدنى الصحية 1443.

شروط التقديم فى الدفاع المدنى للوظائف الصحية

التقديم متاح للمواطنين حاملي الجنسية السعودية فقط.

كذلك توافق المؤهل مع التخصصات المطلوبة.

ثم يتم قبول خريجي عام 2016 فيما فوق.

تقديم شهادة معادلة للمؤهل للحاصلين على شهادتهم من الخارج.

أيضاً يجب اجتياز المقابلة الشخصية.

كذلك يجب التأكد من البيانات الشخصية التي تم إدخالها أثناء التقديم.

الفئات المطلوبة فى وظائف الدفاع المدني الصحيه

أولاً التقديم متاح لخريجي الدرجات العلمية لعام 2016 فيما أعلى حيث يمكن التقديم على الوظائف المعلنة والتي تشملها اللائحة الوظيفية الصحية بالمديرية .

ثم تكون الأولية للأعلى فى معدل الدرجات بداية من 50% فيما أعلى وفى حالة تساوى نسبة المتقدمين تكون الأولوية لحديث التخرج.

أيضاً بناءا على المقابلة الشخصية يتم احتساب نقاط مكتسبة للمتقدمين وفى حالة تساوى نقاط المقابلة تكون الأولية للأحدث فى التخرج.

كذلك بالنسبة لوظائف الرجال تتطلب تقييم مهني وتقديم بطاقة التسجيل المهني والتي يجب أن تكون سارية المفعول وتم استخراجها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ثم يجب تقديم قرار معادلة للحاصلين على شهادات المؤهل العلمي من خارج المملكة.

يذكر أن التقديم متاح فى فترة معينة ولا يكون هناك أولوية لسرعة التقديم فى تلك الفترة.

أيضاً فى حالة اختلاف البيانات أثناء المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المترشح.

ويجب أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية بنجاح.

كذلك بالنسبة للترشيح النهائي سيكون بعد الانتهاء من مطابقة بيانات المتقدم ثم اجتياز المقابلة الشخصية.

كيفية تقديم وظائف الدفاع المدنى الصحية 1443