نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج ريف تسجيل الدخول والاستعلام عن موعد صرف دعم ريف برقم الهوية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول برنامج ريف والاستعلام عن الدعم الريفي برقم الهوية، من الأمور التي تهم العديد من القطاعات التي استهدفها البرنامج بالدعم الشهري، خاصةً مع اقتراب صرف الدعم، وفق المواعيد التي حددتها وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ حيث يتم إيداع دعم ريف في حسابات المستفيدين خلال أول عشرة أيام من الشهر الميلادي، وقد استهدفت الوزارة من إطلاق برنامج ريف الأسر المنتجة، والعاطلين عن العمل، وصغار المزارعين؛ وذلك للنهوض بالقطاع ككل، من خلال تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، فضلًا عن توفير الأدوات والمعدات.

تسجيل برنامج ريف

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة منصة ريف لكي يتمكن المستفيدين من تسجيل برنامج ريف، وتعبئة البيانات اللازمة لإنشاء حساب، ثم تقديم طلب الحصول على الدعم الريفي من برنامج التنمية الريفية المستدامة، كما أتاحت خدمات إلكترونية أخرى، منها استعلام الدعم الريفي برقم الهوية 1443، وموعد صرف دعم ريف، ومتى الإيداع في حسابات المستفيدين، وقد حدد برنامج ريف في وقت سابق القطاعات المستهدفة بالدعم، وتشمل البن والعسل والورد، كذلك الفاكهة والمحاصيل البعلية والأسر المنتجة.

التسجيل في برنامج ريف

بعد الإطلاع على شروط تسجيل برنامج ريف للدعم المادي، والتأكد من تطابقها، يبدأ الفرد تقديم طلب الحصول على الدعم الريفي بالخطوات التالية:

التوجه إلى منصة ريف. العمل على إنشاء حساب جديد. الحرص على تسجيل بيانات دقيقة وصحيحة، وتعبئة كافة الحقول لذلك. الدخول إلى برنامج ريف من خلال رقم الهوية وكلمة المرور. الإقرار على تعهدات والأحكام. تقديم طلب الحصول على دعم ريف.

شروط برنامج ريف

لا يزال تؤكد وزارة البيئة على أهمية شروط تسجيل برنامج ريف؛ لأنه في حالة مخالفة أحد هذه الشروط، تتوقف خدمات البرنامج، ولا يتمكن المواطنين من التسجيل، نذكر منها:

العمر لا يقل عن 21 عام.

الدخل الشهري لا يزيد عن 9 آلاف ريال سعودي.

الالتزام بأحكام كل قطاع.

الالتزام بالاشتراطات الصحية التي يحددها البرنامج لذلك.

الحصول على وثيقة العمل الحر.

الحساب البنكي النشط الخاص بالمستفيد.

الالتزام بمزاولة إحدى المهن التي يستهدفها برنامج ريف، مع تقديم ما يثبت مزاولة تلك المهنة لذلك.

الالتزام بالحد الأقصى لعدد البرامج المشترك بها وهو 3 برامج، والدعم السنوي لا يزيد عن 54 ألف ريال.

التسجيل في منصة ريف وتقديم طلب.

استعلام دعم ريف برقم الهوية

مع اقتراب موعد صرف دعم ريف، يحتاج المستفيدين إلى الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية، وذلك بالخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط برنامج ريف. العمل على إدخال رقم الهوية وكلمة المرور. الانتقال إلى تبويب الخدمات الإلكترونية. اختيار استعلام دعم ريف برقم الهوية لذلك. العمل على تسجيل البيانات المطلوبة ثم النقر على استعلام.

من المقرر أن يم إيداع دعم ريف في حسابات المستفيدين خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أنه الموعد الرسمي المحدد للصرف، أما عن قيمة الدعم فهي تختلف من قطاع لآخر وفقًا للسقف المالي المحدد لكل قطاع، وفي النهاية يمكنكم الحصول على الإجابة على تساؤلاتكم من خلال تسجيل دخول برنامج ريف ثم الاستعلام برقم الهوية 1443.