التسجيل فى وظائف شركة ارامكو للنساء 1443 والتقديم للمؤهلات المختلفة لكافة التخصصات المطلوبة فى وظائف ارامكو 2022 حيث تستهدف الشركة الكوادر البشرية من أصحاب الجنسية السعودية من النساء للعمل فى فروع ارامكو فى السعودية ولذلك أتاحت ارامكو وظائف للنساء السعوديات فى العديد من التخصصات والمؤهلات العلمية المختلفة والتي تخضع لعدد من شروط تقديم ارامكو للنساء والتي سنستفيض بالحديث عنها بالتفصيل لمساعدة النساء الراغبات فى العمل لدى الشركة السعودية العملاقة ارامكو.

شروط التسجيل فى وظائف ارامكو للنساء 1443

يجب أولاً أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

ثم يجب أن تكون حاصلة على المؤهل العلمي الذي يتناسب مع وظائف ارامكو للنساء.

أيضاً يجب أن يكون المعدل التراكمي للمتقدمة بحد ادني 2 من 4 أو 3 من 5 وذلك خاص بالمتقدمات على الوظائف الهندسية وعلوم الحاسب الآلي وأيضاً المتقدمات على علوم الأرض والجيوفيزياء والكيمياء.

كذلك بالنسبة للتخصصات الإدارية يجب أن يكون المعدل التراكمي بحد ادني 2.5 من 4 أو 3.5 من 5 فى تخصصات المحاسبة المالية والإدارة والتسويق والاقتصاد والقانون واللغة الانجليزية.

التخصصات والمؤهلات المطلوبة لوظائف النساء فى ارامكو

أولاً التخصصات الهندسية مثل: هندسة البترول. ثم هندسة كيميائية. كذلك الهندسة الميكانيكية. أيضاً الهندسة الكهربائية. الهندسة المدنية والصناعية. ثم الهندسة البحرية وهندسة الطيران والسلامة الهندسية الحماية من الحريق.

ثانياً تخصصات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات مثل: هندسة الحساب. ثم هندسة برمجيات. أيضاً هندسة شبكات علوم الحاسب. تقنية المعلومات وآمن المعلومات.

ثالثاً تخصصات العلوم مثل: الجيوفيزياء والجيولوجيا. ثم الهندسة المعمارية. وأيضاً الكيمياء والفيزياء والنانو تكنولوجي. كذلك علوم البحار وعلوم الطاقة. ثم علوم البيئة والرياضيات والإحصاء.

رابعاً تخصصات الأعمال التجارية: نظم المعلومات الإدارية وإدارة الأعمال. أيضاً تخصصات مالية ومحاسبة وتسويق ودارة سلسلة إمداد. ثم إدارة مشاريع وموارد بشرية واقتصاد.

خامساً تخصصات الفنون مثل: التصميم الداخلي والجرافيكى. ثم تخصص العلاقات العامة والاتصالات ووسائط متعددة. وأيضاً إعلام وتعليم وأدب انجليزي ولغة عربية. ثم علوم سياسية وعلوم مكتبات.

سادساً تخصص القانون مثل: القانون والقانون الدولي. ثم قانون الشركات كذلك القانون السياسي. وأيضاً العدالة الجنائية وعلم الإجرام والقانون الإسلامي والدراسات.



رابط تقديم وظائف ارامكو للنساء 1443

طريقة تقديم وظائف ارامكو للنساء من خلال رابط وظائف ارامكو النسائية على موقع الشركة الرسمي ثم الدخول وتقديم طلب عام والاطلاع على شروط وظائف النساء فى ارامكو 2022.