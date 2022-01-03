عرض ال100 ألف بدون كفيل وبدون كلفة أجل للسعودى والمقيم

عرض ال100 ألف بدون كفيل وبدون كلفة أجل، عرض تمويلي ميسر بشروط سهلة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، أحد الحلول التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الاستفادة من سيولة نقدية سريعة وفورية ، تلبي جميع احتياجاتهم المالية والشرائية ، كما يبحث الكثير من المواطنين عن خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تمكنهم من تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع راتبهم الشهري.

عرض ال100 ألف بدون كفيل ولا كلفة أجل

تمويل فورى بدون كفيل ولا ضمانات ، أحد الحلول التمويلية الميسرة التي يقدمها بنك سامبا لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك هذا التمويل الشخصي بمبالغ مالية تخدم احتياجات العملاء المالية والشرائية ، وذلك من خلال شروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، من أجل تسهيل عملية التمويل علي العملاء ، وسرعة حصول العميل علي السيولة النقدية التي يحتاج إليها ، لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المالية ، كما يوفر بنك سامبا للعملاء خيارات للسداد عديدة ، والتي تناسب جميع الفئات وجميع المواطنين من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

مزايا التمويل الشخصي من بنك سامبا لقطاع الأفراد

قام بنك سامبا في المملكة العربية السعودية بتصميم عرض تمويلي ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. تمويل بنك سامبا لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. المواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً بجنسيات مختلفة داخل المملكة العربية السعودية ، يمكنهم الاستفادة من تمويل بنك سامبا بدون كفيل وبدون كلفة أجل. يوفر بنك سامبا للعملاء من خلال هذا العرض التمويلي ، مبالغ مالية كبيرة تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي. موافقة سريعة وفورية من البنك علي طلب التمويل الشخصي. يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل حتي 9 أشهر ، وذلك بما يتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، ويتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى. يوفر بنك سامبا للعملاء من خلال هذا العرض تأمين تكافلي مجاني ، حيث يتم إسقاط جميع الأقساط المستحقة المتبقية في حالة وفاة العميل أو العجز الطبي الكلي لا قدر الله. يقدم البنك للعملاء بطاقة سامبا الائتمانية مجانا طوال مدة التمويل الشخصي.

الشروط الأساسية للاستفادة من تمويل بنك سامبا بدون كفيل ولا كلفة أجل

يشترط ألا يقل عمر الشخص المتقدم بالطلب عن 18 سنة ، وذلك عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك سامبا.

الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 5000 ريال سعودي ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب المنتج.

يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب علي رأس العمل بمدة لا تقل عن شهر واحد ، وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون كلفة أجل من بنك سامبا لقطاع الأفراد بالمملكة.

الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب تمويل بنك سامبا