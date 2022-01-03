نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل دعم ريف شهر يناير 2022 وشروط استحقاق دعم ريف وكم مبلغ دعم ريف reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل دعم ريف شهر يناير من أهم المواعيد بحثاً عبر محرك البحث جوجل ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، ويعد برنامج ريف من أهم البرامج التي تدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتدعم القطاع الزراعي والأسر المنتجة وفق شروط وضوابط معينة، وضعها برنامج ريف بعناية حتى يتم دعم قطاع الزراعة وغيره من القطاعات الأخرى.

ويقدم الدعم في صورة دعم نقدي بمقدار 10% من قيمة رأس مال المشروع، بحيث لا يتعدى إجمالي الدعم المقدم مبلغ 54000 ريال سعودي، وهو مبلغ نقدي يقدم للمستفيدين في صورة دعم لا يسترد، لذلك نجد هناك إقبال من فئات كثيرة للاستفادة من الدعم المقدم من برنامج ريف، وفيما يلي ومن خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز سوف نوافيكم بشروط استحقاق دعم ريف، وموعد صرف دعم ريف شهر يناير 2022، وكم مبلغ دعم ريف للسمن، ورابط برنامج ريف للاستعلام عن الدعم وكافة التفاصيل المهمة.

متى ينزل دعم ريف

برنامج ريف هو برنامج حكومي يقدم الدعم للأسر المنتجة والمزارعين في الريف، ويهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي ورفع مستوى المعيشة لصغار المزارعين والمنتجين، ويدعم البرنامج قطاعات مختلفة مثل قطاع تربية النحل، والبن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية، وبعض أنواع الفاكهة، بالإضافة إلى تقديم برامج تطويرية للمزارعين.

تاريخ نزول دعم ريف شهر يناير 2022

ازداد البحث بصورة كبيرة عن تاريخ نزول دعم ريف لهذا الشهر يناير 2022، وكما هو معروف وكما نشر برنامج ريف عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن الدعم المقدم يتم إيداعه في حساب المستفيدين من اليوم الأول حتى اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، لذلك يجب على جميع المستفيدين متابعة حساباتهم البنكية، خلال هذه الفترة لمعرفة موعد إيداع المبالغ المستحقة لهم.

كم مبلغ دعم ريف

يتم صرف الدعم المقدم للأسر المنتجة خلال 18 شهر. ويتم احتساب الدعم عن طريق قسمة إجمالي الدعم المقدم على 18 شهر. مثال على ذلك إذا كان إجمالي الدعم المقدم 36000 ريال. يكون الحساب كالتالي 36000/18. وعلى ذلك يكون الدعم الشهري المقدم 2000 ريال.

كم مبلغ دعم ريف للسمن

انتاج السمن من الأشياء التي يدعمها برنامج ريف. وينطبق عليه نفس الشروط التي تتم على باقي المجالات. وعند توافر جميع الشروط والاشتراطات الصحية لمنتجي السمن. يتم دعمهم بمبلغ 10% من قيمة رأس المشروع. بحيث لا يتعدى المبلغ المستحق للدعم 45000 ريال سعودي.