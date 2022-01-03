“الليلة” موعد إعلان نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 50 | حساب خدمة المستفيدين تويتر يوضح الموعد

أعلن برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن موعد إعلان نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 50، وقال البرنامج أن مساء اليوم الإثنين 2022/01/03 سوف يتم إعلان النتائج عبر الموقع الرسمي للبرنامج، ويمكن للمستفيدين الدخول ومعرفة النتائج عن طريق الحساب “دراسة الأهلية”، وكان البرنامج قد أوضح أنه أنجز العام الماضي 2021 فقط، 5.5 مليون خدمة أنجزها البرنامج وهو رقم قياسي، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم رابط الاستعلام عن أهلية الدفعة 50 من البرنامج إلكترونياً، وبعض التعديلات التي أقرها البرنامج التي يجب توافرها في المستفيدين من دعم البرنامج.

موعد إعلان نتائج أهلية حساب المواطن

كما ذكرنا سابقاً فأن مساء الليلة سوف يتم الإعلان عن نتائج الأهلية للمستحقين للدفعة 50 من البرنامج الأكبر في المملكة والوطن العربي من حيث الدعم الذي يقدمه للمستفيدين فقد أعلن البرنامج عن تقديمه 5.5 مليون خدمة للجمهور مقسمة كما في الشكل التالي 2.5 مليون طلب أهلية واستحقاق، 1.6 مكالمة مع مركز الاتصال الخاص بالبرنامج، 627 ألف طلب من خلال موقع البرنامج على تويتر، 366 ألف عبر خدمة صوتك مسموع، 250 ألف التحقق من المستندات، 15 ألف طلب تقنية، وذالك خلال عام 2021 فقط مما يدل على التفاعل الكبير بين البرنامج والمتعاملين والمستفيدين منه.

رابط نتائج أهلية حساب المواطن

الدخول عبر رابط برنامج حساب المواطن ca.gov.sa .

. تسجيل بياناتك الشخصية للمرور إلي الموقع “أسم المستخدم، كلمة المرور”.

تسجيل رمز التحقق المرئي ثم أضغط على كلمة تسجيل الدخول.

ثم أنقر على أيقونة نتائج الأهلية.

سوف يطلب منك الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية “رقم الهوية الوطنية، رقم الحساب”.

بعد تسجيل البيانات المطلوبة أضغط على كلمة أستعلام لتظهر لك نتائج الأهلية للدفعة 50.

برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن المصادر المالية المستثناة، من أحتساب الدخل الشهري في البرنامج وهي كما يلي.