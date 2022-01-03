نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة النقل والخدمات اللوجستية معرض التوظيف الافتراضي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقيم وزارة النقل والخدمات اللوجستية معرض التوظيف الافتراضي بداية من يوم الإثنين 3 يناير، وكانت الوزارة قد فتحت باب التسجيل في وظائف وزارة النقل من يوم 28 يناير، وقام المشاركون في المؤتمر بإعلان عن تفاصيل الوظائف في معرض التوظيف الافتراضي الأول كما سنتعرف، ويعتبر المؤتمر حدث هام للتعرف على خطط وزارة النقل والخدمات في التنمية وإقامة المشاريع والتي تفيد المستثمرين والباحثين عن عمل.

معرض التوظيف الافتراضي الأول

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال إطلاق معرض التوظيف الذي يشارك فيه العديد من الجهات الحكومية مع بعض شركات القطاع الخاص.

حيث عقد المؤتمر بمشاركة:

وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

الخطوط الجوية السعودية.

الهيئة العامة للموانئ والعامة للنقل.

هيئة الطيران المدني.

شركة الخطوط الحديدية. ووفرت وزارة النقل المعرض من أجل عرض الوظائف المتوفر في المملكة العربية السعودية منصة للتقديم المباشر كما سنتعرف.

كما من المقرر خلال أيام المؤتمر أنه سيتم الإعلان عن عشرة آلاف وظيفة مختلفة متوفرة.

وسيفتح باب التقديم على وظائف وزارة النقل والخدامات اللوجستية الجديدة خلال:

البداية: يوم الاثنين 3 يناير 2022 الموافق ليوم 30 جمادى الاول.

يوم الاثنين 3 يناير 2022 الموافق ليوم 30 جمادى الاول. والنهاية: يوم الاربعاء 5 يناير 2022م الموافق ليوم 2 جمادى الآخر الساعة السادسة مساءً.

وزارة النقل والخدمات اللوجستية معرض التوظيف الافتراضي

تم افتتاح المؤتمر اليوم من قبل مدير بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والذي وضح حرص البنك على توفير الوظائف المختلفة خاصة مجال العمل الحر.

ووضح أن البنك يدعم القطاعين العام والخاص ودعم ذلك من خلال قروض إسلامية بدون فوائد أهمها كان قرض النقل الموجه وقرض العمل الحر نفاذ.

وقال إن قرض العمل الحر ساعد الشباب على إنشاء مشاريع صغيرة حيث بلغ الاستثمار الكلي العام الفائت 11 مليار ريال.

وصرح وزير النقل اللوجستي أن وزارة النقل الخدمات اللوجستية ستوفر خلال معرض التوظيف الافتراضي الوظائف التالية:

مضيف جوي. ربان بحري. مهندس بحري. فني صحة وسلامة. مراقب اسطول. فني تشغيل وصيانة. خدمة عملاء. مشرف. أخصائي محاسبة. مسؤول مشتريات. أخصائي تسويق. فني صيانة طائرات. ومن المقرر أن يستمر معرض التوظيف الافتراضي خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء حتى يوم 5 يناير.

وأوضحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية أن المعرض هو المرحلة الأولى حيث تخطط للإعلان عن 45 ألف وظيفة مع نهاية العام بالتعاون مع وزارة الموارد البشرة والتنمية الاجتماعية لقطاع النقل.

يشهد قطاع النقل في العالم كله نمو كبير نتيجة ازدهار التجارة الإلكترونية والصادرات لذلك تحاول وزارة النقل مواكبة قدرات المستقبل أكثر وتوفير منظومة مهيئة بالكوادر الوطنية عبر تطوير القطاع بشكل مستمر.