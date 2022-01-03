سيارة نيسان كيكس 2022 الرياضية ومواصفاتها في ألأسواق السعودية

سيارة نيسان كيكس 2022 الرياضية تضمن أهم المقاييس العالمية للسيارات الفخمة، وتتميز السيارة بجميع مقاييس الجودة والمتانة، تتمكن السيارة من قطع مسافات كبيرة في وقت قياسي جدا بدون ان تستهلك الكثير من البنزين، وتتصف مقصورة السيارة بالاتساع ووجود كافة وسائل الترفيه، وقد لاقى خبر انطلاق كيكس صدىً واسعاً في بعض الدول، وذلك لما تمتلكه السيارة من مميزات عديدة وتقنيات متطورة، السيارة تستخدم عدد كبير من وسائل الأمان والحماية مما تساعد السيارة على الحفاظ على الركاب في الداخل، ويتطور السوق السعودي للسيارات كل يوم بموديلات عديدة وجديدة كليا لتناسب كافة الازواق كسيارة شانجان ألسفن.

سيارة نيسان كيكس 2022 الرياضية ومواصفاتها

توافر خاصية الدخول الذكي بدون مفتاح في السيارة من الداخل. شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات وراديو ستالايت وثماني مكبرات صوت ستيريو من طراز Bose ونقطة اتصال Wi-Fi محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر، ويولد قوة يصل مقدارها إلى 120 حصانا. بلغ سرعة السيارة القصوى 180 كيلومتر/ الساعة، ومقترن بناقل حركة أوتوماتيكي. لون السقف مختلف عن لون الهيكل مما يجعل مظهرها الخارجي أكثر جاذبية وعصرية. مقصورة داخلية بخمسة مقاعد بمساحات مناسبة ومريحة. أبعاد قياسية وبارتفاع مناسب عن الأرض وبخطوط ديناميكية. مصابيح أمامية ذات أضواء هالوجين بالإضافة إلى أضواء ليد نهارية. تستخدم السيارة في الخارج كشافات للضباب في الأمام والخلف وممسحة للزجاج الخلفي. وسائد هوائية وستائرية جانبية لحماية الركاب مع وجود نظام ABS المسؤول عن منع انزلاق الفرامل. متوفرة في الألوان الخارجية الأتية أزرق كهربائي ميتاليك وبندقي معدني وسوبر بلاك وفريش باودر.

عيوب نيسان كيكس 2022

محرك السيارة ليس الأقوى في هذه الفئة السعرية من السيارات. ضعف تسارع السيارة بسبب انخفاض السعة اللترية للمحرك. نقص بعض عوامل الأمان داخل السيارة. لا يوجد نظام دفع رباعي اختياري.

أسعار سيارات نيسان كيكس 2022

طرح بثلاث فئات في السعودية وجاء سعر الفئة الأولي من السيارة 60 ألف ريال والفئة الثانية بسعر 65 ألف ريال بينما تقدم الفئة الثالثة بسعر 79 إلف ريال، وفي الأمارات بثلاث فئات وجاء سعر الفئة الأولي من السيارة 59 إلف درهم ، والفئة الثانية قدمت بسعر 69 إلف درهم، والثالثة طرحت بسعر 79 إلف درهم.