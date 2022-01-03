تمويل إمكان الراجحي بالتقسيط 50 ألف ريال بدون كفيل وبلا تحويل الراتب

في الوقت الراهن تمويل إمكان الراجحي بالمملكة يقدم الآن مبلغ تمويل 50 ألف ريال سعودي بموافقة فورية عند التقديم الإلكتروني على التمويل بعد تطبيق كافة الشروط والضوابط المطلوبة ويمنح التمويل بالتقسيط الميسر الشهري لمدة سنتين على الأكثر كما يمتاز التمويل بأنه مطابقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية بالسعودية ويتم الحصول عليه من خلال الأونلاين فيمنح التمويل بالتقسيط بدون كفيل غارم سعودي الجنسية أو بدون ضامن كذلك بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عن طريق شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية التابعة إلى مصرف الراجحي السعودي.

الشروط اللازمة للموافقة على التمويل لدى شركة إمكان

الآن شركة إمكان تقدم التمويل بدون موافقة الكفيل الغارم وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل وميسرة لجميع المواطنين السعوديين ولكن لن يتحقق ذلك إلا بعد تطابق الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان عبر مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية وسوف نوضح لكم الشروط بالتفصيل كما يلي:

شرط أساسي لابد من أن يكون طالب التمويل مواطن سعودي الجنسية لأن التمويل مخصص للمواطنين السعوديين فقط لا غير

إحضار تقرير سمة السعودي لجميع العملاء مع توفير سلامة السجل الائتماني الجيد قبل التقديم الإلكتروني على التمويل الميسر لدى شركة إمكان.

تطلب شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية أن يكون المتقدم يبلغ من العمر خمسة وعشرون عام فأكثر من ذلك حتى ستون عام.

الدخل المناسب للتقديم الإلكتروني على تمويل شركة إمكان السعودي يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل الميسر.

مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة إمكان السعودي