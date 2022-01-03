نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات تمويل البناء الذاتي الجديدة من الراجحي في الشهر الحالي وكيفيه الحصول عليه بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مميزات تمويل البناء الذاتي من اهم التمويلات التي يحصل عليها المواطنين والتي تعتبر من اهم واحدث التمويلات التي تم الإعلان عنها في خلال هذه الأيام. كما تم الإعلان عن المنتج عبر صفحه المصرف الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده عروض حديثه ومنتجات تمويليه أيضا تناسب جميع المواطنين وتلبي احتياجاتهم اليومية. والتي من أهمها عروض بطاقات الراجحي في يناير 4 في 1 بمناسبه بداية العام الجديد 2022 لجميع العملاء. كما تم الإعلان أيضا عن عروض الشتاء علي بطاقات الأهلي الائتمانية في خلال هذه الأيام واسترداد يصل 20000 ريال. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح المنتج بالتفصيل ومعرفه اهم مميزاته وشروطه التي تم الإعلان عنها. كما سوف نوضح لكم قنوات الحصول علي مميزات تمويل البناء الذاتي بالتفصيل وتقديم الطلب الكترونيا أيضا بالخطوات.

تمويل البناء الذاتي

اعلن المصرف عن عروض حديثه ومنتجات تمويليه أيضا بمميزات رائعه كما شملت منتج البناء الذاتي. والذي يتيح لجميع العملاء والمستفيدين من صندوق التنمية العقارية لبناء منازلهم وذلك من خلال دفعات ماليه تكون علي حسب مراحل البناء بمبدأ المرابحة الشرعية وهي البيع بالتقسيط.

مميزات تمويل البناء الذاتي

يتم تقديمه أيضا عبر الراجحي موبايل والمدعومين من صندوق التنمية و سكني.

فترات سداد مريحه ومرنه وتصل مدتها إلي 25 سنه.

المنتج مجاز ومتوافق عليه مع أحكام الشريعة.

هامش الربح يكون ثابت طول فتره التمويل.

معدل النسبة السنوي يبدأ من 2.9%.

الرسوم الإدارية مسترده لمشاريع مختاره من المصرف.

شروط منتج البناء الذاتي

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده شروط بسيطه يجب توافرها في المستفيدين والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

يجب أن يكون العميل سعودي الجنسية.

أن يكون المستفيد علي راس عمل في احد المنشآت للقطاع العام أو الخاص.

أن لا يقل صافي دخل العميل عن 3500 ريال.

كيفيه الحصول علي تمويل البناء الذاتي

كما تم الإعلان أيضا عن طرق وقنوات الحصول علي التمويل عن طريق تطبيق الراجحي. أو الاتصال علي الرقم الخاص بالمصرف وهو 8001241222. آو زياره اقرب فرع تابع للمستفيد في المملكة. أو التقديم الإلكتروني عن طريق الخطوات الأتية: