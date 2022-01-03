موعد صرف الضمان الاجتماعى لشهر يناير 2022 وشروط الضمان الاجتماعى المطور

متى موعد صرف الضمان الاجتماعى لشهر يناير 2022، حيث إن ذلك السؤال هو أحد الاسئلة المتكررة التى تدور فى أذهان العديد من المستفيدين من معاش الضمان فى المملكة وذلك لأن يحصلون على الموعد التى سيتم فيه صرف المعاش هذا الشهر، وذلك لأن فى بعض الاحيان قد يتأخر الصرف بسبب الاجازات والعطلات الرسمية فى المملكة.

الضمان الاجتماعى لشهر يناير 2022

معاش الضمان الاجتماعى هو أحد البرامج التمويلية التى تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى المملكة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً فى المملكة على تحسين مستوى الدخل لهم، وذلك عن طريق صرف معاش شهري لهم بشكل شهري، ويتم تحديد راتب الضمان بناء على عدد أفراد الاسرة.

شروط الضمان الاجتماعى المطور 1443

هناك عدد من الشروط التى وضعتها وزارة الموارد البشرية للتسجيل فى نظام الضمان المطور، حيث تكون هذه الشروط وفقاً للسطور التالية:-

يجب إن يكون المتقدم هو مواطن سعودي الجنسية ومقيم فى المملكة.

يشترط إن يكون فى عمر لا يقل عن 35 سنة عند التقديم فى المعاش.

يجب إن يكون غير مسجل فى وسائل دعم أجتماعي أخري من المملكة.

يجب إن لا يتخطي الدخل الشهري للمتقدم الحد الأعلى للحصول على المعاش.

لابد من أن يلتزم المتقدم بشروط الوزارة من حيث تعليم الابناء والاهتمام بالصحة.

يجب إن يكون المتقدم مستقل السكن.

عدم وجود سجل تجاري بأسم المتقدم أو مشروعات تجارية.

عدم امتلاك عقارات تساعد على الربح وزيادة الدخل الشهري.

موعد صرف الضمان الاجتماعى لشهر يناير 2022

ستقوم وزارة الموارد البشرية بصرف راتب الضمان للشهر الحالى فى يوم الثلاثاء الموافق الرابع من يناير 2022، ويمكن للمتقدم الاستعلام عن المعاش عن طريق القيام ببعض الخطوات وهى تتلخص فى السطور التالية:-