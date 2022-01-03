رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور sbis hrsd 1443 هـ

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالإعلان عن بدء العملية الخاصة بالتسجيل فى الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443، ومنذ أن قامت الوزارة بالإعلان عن هذا قام المواطنون في السعودية بالبحث عن كيفية التقديم في الضمان الاجتماعي المطور وذلك لجميع الأشخاص الذين يمتلكون الشروط التي توفر لهم حق الاستفادة من هذا الدعم المادي، ويتم ذلك عن طريق الرابط التي قامت الوزارة بتخصيصه من أجل ذلك، و نظام الضمان الاجتماعي يستهدف الأسر الذين لا يتمكنون من تحقيق الاكتفاء المادي لهم ويعجزون عن توفير المتطلبات الضرورية، حيث أنهم يجعلهم في وضع اقتصادي أفضل و يقوم بتحفيز المواطنين على الإنتاجية، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد بكل سهولة.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

ونحن نقوم من الآن من خلال موقعنا بتوفير طريقة التسجيل في النظام الجديد من الضمان الاجتماعي، وحتى يتم التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي يجب أن يتم اتباع الخطوات الآتية:

يتم الانتقال إلى المنصة الخاصة بالدعم والحماية الاجتماعية .

يتم الذهاب إلى أسفل الصفحة ثم الضغط على خانة تسجيل جديد.

يجب أن يقوم المواطن بكتابة كل بياناته الشخصية، ثم الضغط على خانه الموافقة على الشروط حتى يتم تسجيل الدخول.

يتم كتابة كلمة السر المؤقتة التي تم إرسالها إلى الهاتف، وبعدها يتم الضغط على توثيق للتفعيل.

يجب أن يتم كتابة رقم الهوية وكلمة السر التابعة له، ثم يقوم بالنقر على تسجيل الدخول.

ثم أنه يجب أن يتم كتابة جميع البيانات التابعة إلى الملف الموحد للضمان الاجتماعي المطور والتأكد من صحتها، وتتكون هذه الملفات من جميع المعلومات الشخصية مثل السكن، الترخيص، الممتلكات، قائمة الدخل، ثم يتم الضغط على الحفظ حتى يتم تسجيل الدخول بنجاح.

شروط الضمان الاجتماعي المطور