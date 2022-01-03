نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن دعم ريف وما موعد صرف الدعم الريفي؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن دعم ريف هي أحد الروابط المُقدمة من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية من أجل معرفة موعد صرف الدعم الريفي 1443 لجميع المواطنين المستفيدين من دعم ريف وقد قامت بإطلاق بوابة الدعم الريفي مُعلنة عن سهولة استخدامها من أجل معرفة مواعيد الصرف وكذلك التقديم للحصول على الدعم الذي توفره الوزارة، لذا سنتعرف على رابط البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف من أجل الاستعلام عن دعم ريف مجانًا والتعرف على موعد صرف دعم برنامج ريف 2022.

رابط الاستعلام عن دعم ريف

هناك العديد من الخدمات التي تُمنح للمستفيدين من خدمات الدعم الريفي، فإلى جانب وصول الدعم إلى الحسابات البنكية كل شهر، يمكن أيضًا الاستعلام عن الدعم الريفي من خلال الرابط المتوفر عن طريق الإنترنت، ويتمثل رابط الاستعلام عن دعم ريف في التالي:

يتم زيارة موقع دعم ريف إلكتروني، ثم قم بتسجيل الدخول عبر استخدام حسابك الرسمي في الموقع (reef.gov.sa).

عقب الدخول يتم الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية المتوفرة في الموقع، واختيار تبويب الاستعلام.

أدخل كافة البيانات المطلوبة في الخانات التي تظهر على الشاشة، حيث أنه مطلوب كتابة رقم الهوية ورقم الطلب أيضًا الذي سبق الحصول عليه أثناء التسجيل.

النقر على خيار التأكيد، من أجل ظهور مواعيد الصرف وهل المواطن صاحب رقم الهوية من المستفيدين.

وقد أطلق البرنامج العديد من الحسابات وخصوصًا الموقع الإلكتروني المجاني وحساب موقع ريف الرسمي على موقع تويتر من أجل معرفة آخر المبادرات التي يتم منحها إلى المواطنين.

متى ينزل بعد ريف

يتم صرف دعم ريف بعد أن يتم التحقق من توافر شروط الاستحقاق ومعايير الأهلية، وينبغي على المواطن المتقدم الانتظار شهرين على الأقل حتى يتم النظر في طلبه، ويتم حساب المدة بدءً من تاريخ التسجيل في الدعم الريفي.

وبعد ذلك وعقب الاستحقاق يتم الحصول على الدعم في بداية الشهر الميلادي وحتى يوم عشرة من نفس الشهر، وهذا لصالح الكثير من الأسر المنتجة وربات البيوت وأصحاب المشروعات الزراعية من بينها قطاع الفواكه والنحل والعسل وغيرها من الأنشطة الزراعية التي أُعلن عن إدراجها في الدعم الريفي.