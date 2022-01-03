نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم على طلب الزواج المبكر في السعودية الجديدة على بوابة ناجز najiz.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التقديم على طلب الزواج المبكر في السعودية وضعتها وزارة العدل آلية بدعوى الموافقة على الزواج المبكر بعد أن يتم موافقة الفتاة دون سن 18 عامًا. بعدما كان يحدد القانون أن زواج الفتاة لايقل عن 18 عامًا طبقا لنظام حماية الطفل الذي أقرته المملكة العربية السعودية. ولكن هناك استثناءات فى حالة أن كانت الفتاة بالغة راشدة ينظر لها القاضي في عمر من 15- 18 عامًا على أن تتقدم بطلب بنفسها للزواج المبكر. وذلك من خلال تسجيل طريقة التقديم على طلب الزواج المبكر في السعودية الجديدة على بوابة ناجز najiz.sa من حسابها وليس حساب الزواج. بالإضافة إلى موافقة ولى الأمر مع موافقتها لضمان الشروط العامة للنكاح في المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم على طلب الزواج المبكر في السعودية

حُددت طريقة التقديم على طلب الزواج المبكر في السعودية. على بوابة ناجز التى تشمل كافة خدمات وزارة العدل دون الحاجة لزيارة المحاكم. وذلك من خلال تنفيذ الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول على بوابة ناجز

قدم طلب صحيفة دعوى جديدة.

أضغط على التصنيف الرئيسي .. “إنهاءات”.

الدخول على إثباتات اجتماعية.

اختيار نوع الدعوى

اختر الموافقة على الزواج المبكر.

استكمال الطلبات المحددة.

تقديم الطلب عبر حساب الفتاة وليس من حساب الزوج.

حدد التقويم هجريًا.

عند انتقال ولاية الفتاة من الوالي الشرعي إلى الحاكم الشرعي يتم توثيقها على ناجز.

إجراءات الزواج المبكر في السعودية

يسجل الدخول على بوابة ناجز najiz.sa الملايين في المملكة العربية السعودية. فهى البوابة التى تتبع وزارة العدل السعودية. ومهمتها استكمال كافة الإجراءات القضائية والمعاملات العدلية أونلاين بدلاً من الذهاب إلى المحاكم والمديريات. مما توفر وقت كبير في انجاز الخدمات. وتضم أكثر من 120 خدمة تابعة لـ وزارة العدل السعودية يمكن إنجازها عبر بوابة ناجز الإلكترونية. ويستطيع السعوديون تنفيذ طريقة التقديم على طلب الزواج المبكر في السعودية على بوابة ناجز بسهولة. بالإضافة إلى الخدمات الآخري كالمحامون والعقارات ومختلف الإجراءات الإدارية.

بهذا نكون قد قدمنا لكم كل ما يتعلق بكيفية التقديم على طلب الزواج المبكر في السعودية الجديدة عبر بوابة ناجز الرسمية.