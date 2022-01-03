الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 50 لشهر يناير 2022 وموعد صرف الدفعة

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 50 لشهر يناير، حيث إن هناك العديد من المواطنين فى المملكة يقومون بالبحث عبر شبكة الأنترنت عن الموعد الذى سيتم فية صرف الدفعة الجديدة من البرنامج وأيضاً عن نتائج الأهلية والتى يتم الإعلان عنها فى كل فترة من قبل البرنامج والتى توضح قبول المتقدمين فى هذه الدفعة.

حساب المواطن الدفعة 50

برنامج حساب المواطن هو أحد أنظمة المساعدات المالية التى تقدم من قبل الحكومة فى المملكة العربية السعودية إلى عدد كبير من الفئات فى المجتمع السعودى، وذلك لأن يتم مساعدة تلك الفئات على تحسين مستوى الدخل الشهري لها وتقدم دخل إضافي يساعد على التكيف مع الحياة فى المملكة.

شروط حساب المواطن 2022

هناك عدد من الشروط التى وضعها برنامج حساب المواطن من أجل التسجيل فية، حيث إن تلك الشروط تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-

لابد من إن يكون المتقدم للحصول على البرنامج هو مواطن سعودي الجنسية.

يشترط إن يكون مقيم فى المملكة العربية السعودية.

لابد من إن يكون عمر المستفيد من المعاش لا يقل عن 35 سنة.

يجب إن لا يزيد مقدار الدخل الشهري للمتقدم عن 3 الاف ريال سعودي.

إن لا يكون ممتلك لمشروعات تجارية تساعد على الربح أو غير لدية سجل تجاري.

إن يثبت استقلالية السكن ويكون لديه أسرة وغير مقيم فى مراكز الايواء.

يشترط إن يكون غير حاصل علي أي من المساعدات الأخري المقدمة من الحكومة السعودية.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 50

سيتم إيداع حساب المواطن الدفعة الخاصة بالشهر الجاري في يوم الاثنين الموافق 10 يناير لجميع المستفيدين، ويمكن للمستفيد الاستعلام عن الأهلية عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهى تكون كالأتي:-