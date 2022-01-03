بلا كفيل التمويل الشخصي التكميلي لدى بنك البلاد

يستطيع العملاء الآن الحصول على التمويل الشخصي التكميلي اونلاين ودون الحاجة إلى التوجة إلى مقر بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية حيث يوفر بنك البلاد قرض شخصي تكميلي متاح لشريحة كبيرة من العملاء سواء السعوديين أو المقيمين وأيضاً العملاء المتقاعدين بالسعودية ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على أهم تفاصيل التمويل الإضافي لدى بنك البلاد.

بلا كفيل التمويل التكميلي لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

يوفر بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية قرض شخصي إضافي يمكن الحصول عليه من خلال تطبيق بنك البلاد اونلاين ويتميز هذا التمويل التكميلي بالآتي

يتميز التمويل التكميلي لدى بنك البلاد بأنه لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل الإضافي من بنك البلاد فترة سداد ميسرة على أقساط شهرية تصل إلى 60 شهر.

يتميز أيضاً القرض التكميلي من بنك البلاد بسرعة إتمام إجراءات الحصول على التمويل.

التمويل الشخصي التكميلي من بنك البلاد لا يشترط وجود كفيل أو ضامن.

يتميز التمويل التكميلي لدى بنك البلاد بأنه متاح للعميل السعودي والمقيم وأيضاً المتقاعد.

شروط التمويل التكميلي لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

حدد بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى العميل المتقدم بطلب الحصول على التمويل التكميلي لدى البلاد وتتمثل تلك الشروط في الآتي

يشترط أن يكون العميل المتقدم لديه حساب جاري لدى بنك البلاد بالسعودية.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم يعمل لدى أحد الجهات المعتمدة لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية.

3000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل السعودي المتقدم.

أيضاً 3500 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل المتقدم الغير سعودي.

خطوات طلب التمويل التكميلي لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

يحصل العميل على التمويل الشخصي التكميلي اونلاين بكل سهولة وأيضاً بأبسط الخطوات وهي