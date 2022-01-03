كيف أعرف أني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور | كيف أعرف أني مستفيد

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عمر شويل - جدة يتسآئل المواطنون عن كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور متاحة لمن قام بالتقديم للضمان الاجتماعي الذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ليشمل عدد أكبر من المستفيدين، ومن قام بعملية التسجيل يتسأل كيف أعرف أني مسجل في الضمان الاجتماعي الجديد لذلك سوف نذكر طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين بالضمان فيما يلي.

كيف أعرف أني مستفيد من الضمان الاجتماعي الجديد

نظام معاش الضمان الجديد أتاح للعديد من الفئات الجديدة الانضمام إلى الدعم الذي ترعاه وزارة الموارد البشرة والتنمية الاجتماعية.

حيث كان الأشخاص الذين ينطبق عليهم شروط أهلية النظام ويمكنهم الحصول على المعاش قاموا بالتسجيل خلال أيام بداية تطبيق الشروط الجديدة.

حيث توفر الوزارة طريق الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بكل سهولة كما سنذكر.

ومن المتوقع ظهور النتيجة خلال يومين إلى 30 يوم عمل.

كيف أعرف أني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن لمن قاموا بالتقديم معرفة أهلية الضمان الاجتماعي المطور الجديد من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا يتم الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية. ثم يتم الضغط على “الخدمات الإلكترونية”. اضغط على “خدمات الضمان”. بعدها أدخل “رقم الضمان الخاص بك“. ثم كتابة رقم السجل المدني. قم بكتابة رمز التحقيق الآلي. في النهاية اختر “استعلام”. في حالة القبول سنتظهر لك كافة التفاصيل والبيانات الشخصية التي قمت بتسجيلها عند التقديم.

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

هناك طريقة أخرى وهي عن طريق رقم خدمة العملاء الموحد المجاني التالي:

الرقم المباشر: 920020301 الرقم المختصر: 19911 يمكن الاتصال في أي وقت طوال ساعات العمل بداية من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. في حالة عدم القبول فإنه يمكن تقديم اعتراض على الاستحقاق في خلال 20 يوم بحد أقصى.