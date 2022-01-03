موعد صرف الدعم الريفي يناير 2022 وطريقة الاستعلام عن دعم ريف 1443

موعد صرف الدعم الريفي يناير 2022 حيث ينتظر الكثيرمن المستفيدين من برنامج دعم ريف الموعد الذي سيتم فية صرف البرنامج للشهر الحالي، وذلك لأن فى بعض الاحيان قد تأخر وزارة الزراعة والمياة الموعد الخاص بصرف الدفعة الخاصة بهذا البرنامج فى المملكة لجميع المستفيدين تبعاً لقائمة العطلات والاجازات الرسمية فى المملكة.

الدعم الريفي يناير 2022

برنامج دعم ريف هو أحد البرامج التمويلية المقدمة من قبل وزارة الزراعة والمياة فى المملكة العربية السعودية إلى الاسر المنتجة وأصحاب المشروعات الزراعية فى المملكة، وذلك لأن يساعدهم هذا البرنامج فى تطوير المشروعات الخاصة بهم أو مساعدتهم على انشاء مشروعات زراعية تعمل على توفير لهذه الاسر دخل شهري.

شروط التسجيل فى دعم ريف 1443

هناك عدد من الشروط التى وضعت من أجل التسجيل فى هذا المعاش حيث إن هذه الشروط تتلخص فى مجموعة السطور التالية:

يشترط إن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ومقيم فى الملكة.

يتم السماح للمقيمين الحاصلين على بطاقة التنقل التقديم فى هذا المعاش.

يجب إن يكون لدي المتقدم دراسة جدوي كاملة عن المشروع.

يشترط إن لا يزيد التمويل عن 54 الف ريال سعودي.

لا يتخطي الدخل الشهري للمستفيد 6000 ريال سعودي شهرياً.

يجب إن يلتزم المتقدم لهذا الدعم بالشروط الصحية والفنية الخاصة بالمشروع.

يشترط إن يكون المتقدم لذلك المشروع غير حاصل على وظيفة فى القطاع العام أو الخاص بالمملكة.

موعد صرف الدعم الريفي يناير 2022

يقوم برنامج دعم ريف بإيداع الدفعة الشهرية للمستفيدين بداية من اليوم الأول فى شهر يناير وحتى يوم 10 يناير الجاري، ويمكن للمستفيد القيام بعملية الاستعلام عن الدعم الريفي عن طريق القيام ببعض الخطوات وهى تتلخص فى السطور التالية:-