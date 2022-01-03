الديوان الملكي تواصل مساعدة مالية 1443 وما رقم التواصل؟

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عمر شويل - جدة الديوان الملكي تواصل مساعدة مالية التي تعتبر من أهم المساعدات التي تُقدم إلى المواطنين سواء لمرة واحدة أو لعدة مرات متواصلة، وخصوصًا المواطنين أصحاب الجنسية السعودية الغارمين لدى الكثير من الجهات ولا يستطيعون تسديد القروض أو مواجهة غلاء الأسعار ويسعون إلى الوصول إلى الحياة الكريمة فيمكن طلب إعانة مالية بعد التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون وذلك من خلال استخدام صيغة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي 1443.

الديوان الملكي تواصل مساعدة مالية

من خلال بوابة تواصل التابعة إلى الديوان الملكي السعودي يمكن تقديم شكاوى أو مقترحات أو أيضًا الاستعلام عن تفاصيل المساعدات المالية، حيث يتم إرسال رسالة من خلال البوابة، والانتظار لحين وصولها والرد عليك في أقرب وقت، ويمكن استخدام رابط الديوان الملكي تواصل مساعدة مالية من خلال التالي:

قم بزيارة بوابة تواصل الإلكترونية (tawasol.royalcourt.gov.sa).

عليك أن تتطلع على الخدمات التي تقدمها البوابة للمواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال أيضًا.

بعد الانتهاء ينبغي أن تقوم بتسجيل الدخول بحساب بوابة النفاذ الوطني الموحد.

قم بإرسال الطلب أو إرسال الشكاوى واكتب التفاصيل واكتب أيضًا كافة البيانات الخاصة بك المطلوبة.

بعد الانتهاء قم بإرسال الطلب.

رقم الديوان الملكي السعودي للمساعدات

يقدم الديوان الملكي كافة التسهيلات والمساعدات إلى المواطنين، من أجل الحصول على الخدمات وإنهاء جميع التعاملات بطرق سهلة لتوفير الوقت والجهد، ولهذا قام بتقديم رقم للتواصل الهاتفي بالإضافة إلى بوابة تواصل، فيمكن الاتصال من أي مدينة من المدن داخل المملكة على رقم 8004000000.

المساعدات المالية من الديوان الملكي

وهناك أشكال كثيرة للمساعدات التي يقدمها الديوان الملكي وعلى رأسها منح الأراضي المجانية التي تُطرح في الكثير من المدن لمساعدة المواطنين على امتلاك المسكن، كما أن هناك المساعدات المالية وهي التي يقبل عليها الكثير ممن حصلوا على قروض ويرغبون في إعفاء الديوان الملكي.

ويمكن أيضًا تقديم طلب للحصول على فرص علاج داخل أحد المستشفيات المعروفة وخصوصًا للعلاج من الأمراض المزمنة، وفي بعض الأحيان يتم تقديم مساعدات علاجية واستيراد أجهزة طبية من الخارج، وينبغي في هذه الحالة تقديم التقارير الطبية.