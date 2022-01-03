نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول علي قرض جسر من بنك الراجحي والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول علي قرض جسر من بنك الراجحي يكون قرض جسر من مصرف الراجحي هو عبارة عن قرض يتم تمويل العميل المتعذر في دفع الأقساط في الوقت الحالي للقرض الشخصي حيث يقوم المصرف بسداد القرض الشخصي عن العميل بمشاركة أحد الشركات والمؤسسات مع تمويله بقرض شخصي أخر مؤجل ويلزمه بدفع أقساطه، حيث يتم ذلك عن طريق إمكانية الحصول علي تمويل إضافي جديد من مصرف الراجحي يتم سداد أقساطه والتزاماته بعد الانتهاء من سداد آخر قسط في التمويل الحالي وهو أحد أهم الحلول التمويلية في حالة وجود التزامات جديدة، ويمكن التعرف علي شروط الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل للوافدين من بنك الراجحي

شروط الحصول علي قرض جسر من بنك الراجحي

يشترط أن يكون راتب العميل المقدم بالطلب على هذا القرض ٢٠٠٠ ريال سعودي. يجب أن يكون العميل الذي يريد تقديم الطلب يمتلك وظيفة ثابتة. يشترط أن يكون عمر المتقدم للحصول علي قرض جسر من بنك الراجحي لا يقل عن 25 عاما. لا يجب على العميل أن يقوم بتقديم أكثر من طلبين للحصول على القرض في وقت واحد.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الجسر من بنك الراجحي

إرفاق صورة من بطاقة الهوية الشخصية للعميل وتكون الصورة واضحة، وتكون البطاقة سارية. تقديم خطاب بمفردات مرتب العميل المتقدم للحصول علي قرض جسر من بنك الراجحي من جهة العمل التى يعمل بها. أن يقدم العميل مستند يحتوى على خطاب تعريف. وأن يكون هذا الخطاب معتمد من مدير العمل الخاص به، أو من أي جهة مسئولة في عمله. إحضار مستند يؤكد على تحويل راتب العميل من العمل إلى البنك مباشرة.

القرض المؤجل من مصرف الراجحي

هو عبارة عن قرض يمول فيه العميل، الغير القادر دفع أقساط القرض الشخصي في الوقت الحالي، ثم بعد يقوم المصرف في هذه الحالة بالتعاون، مع أحد المؤسسات بسداد القرض الشخصي عن العميل، بالإضافة إلى تمويل قرض شخصي آخر، مؤجل مع الالتزام بدفع إقساطه، حيث يكون علي العميل بعد تسديد آخر قسط من قرضه الحالي، علي أن يكون مسئول عن تسديد أقساط قرض الجسر، ثم بعد يعد هذا حل يقدمه مصرف الراجحي، للوفاء بالالتزامات الجديدة وتسديد ما عليه من ديون.

خدمة التحويل السريع من مصرف الراجحي

تُعد خدمة التحويل السّريع من مصرف الراجحي ضمن أهم الخدمات التي يُتيحها مصرف الراجحي لعملائه في المملكة ، حيث يمكن للعملاء تحويل الأموال على بداخل وخارج المملكة المصرف ودون الحاجة إلى إضافة أي طرف آخر، وتتطلب خدمة التحويل السريع من مصرف الراجحي إضافة رقم هاتف العميل أو البريد الإلكتروني، أو رقم الآيبان الخاصّ بالعميل أو رقم الهوية الوطنية، ومن ثم سوف تصل الحوالة إلى العميل في نفس اللحظة دون الحاجة إلى قضاء وقت طويل، والجدير بالذكر أن مصرف الراجحي هو المصرف السعودي الذي يعمل في جميع تعاملاته المصرفية والاستثمارية بالأحكام والضوابط الشريعة الإسلامية.

طريقة الحصول على قرض الجسر من بنك الراجحي

متاح طريقتين تمكن الشخص أن يقوم بإحداهما من أجل الحصول على قرض الجسر من بنك الراجحي، وهاتين الطريقتين هما:

الطريقة الأولي: هي أن يقوم العميل بالذهاب إلى أقرب فرع من بنك الراجحي، وبعد ذلك يقوم العميل بتقديم كل ما هو مطلوب من مستندات وأوراق والتي تم ذكرها.

الطريقة الثانية: أن يقوم العميل بالتقديم على القرض من خلال الموقع الإلكتروني، حيث أنه يقوم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي، ومن ثم يضغط على التمويل الشخصي، وبعد ذلك القرض المؤجل، ومن ثم يقوم بإتباع الخطوات المعروضة.