نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استعلام عن قبولي في الضمان الاجتماعي المطور قبل التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة للمستفيدين كيف أستعلم عن قبولي في الضمان الاجتماعي وفق النظام المطور الجديد قبل البدء في التسجيل، وهي من الأشياء التي يكثر البحث عنها في المملكة لفئات راغبي الاستفادة من المعاش الضماني، بعد أن أقرت وزارة الموارد البشرية العمل باللائحة والنظام الجديد، وتحديد مواعيد التسجيل للجدد والمستفيدين الحاليين، على حسب شروط وضوابط تهدف لتقدين الدعم المالي للأسر التي تصف بكونها أشد حاجة، ويتم دعمها لتحصل على حياة كريمة، والحصول على رواتب تمكنهم من العيش وتدبير الاحتياجات.

كيف اعرف أني مقبول في الضمان المطور

طرق استعلام عن قبولي في الضمان الاجتماعي المطور تعتمد على الخدمات الإلكترونية التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية، ومؤخراً منصة الدعم والحماية التي منها يمكن تقديم طلب التسجيل في المعاش الضماني، وطلب الاستحقاق، وفي حالة ما لم يُقبل الطلب من جهة لجان البت وفحص الطلبات، فبالتالي سيكون من البديهي أن المتقدم لم ينطبق عليه شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي، وبالتالي يجب على أي شخص التحقق من شروط القبول والاستحقاق في المعاشات الضمانية، وإن شق عليه الأمر، يمكنه زيارة أي مكتب مختص بتقديم خدمات الضمان، وشرح الظروف الخاصة به، للتأكد من إمكانية شموله حال ما قان بالتسجيل.

الطريقة الثانية للاستفسار حول كيفية أعرف أني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، هو الاتصال على رقم خدمة العملاء 19911 التابع للوزارة وبحث الاستفسار مع ممثل العناية بالعملاء.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

تشمل شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد على عدد من الأمور التي يجب أن تتحقق في مقدم الطلب.

أن يكون الدخل الشهري أقل من 5000 ريال سعودي.

أن يكون مواطن سعودي مقيم في المملكة بشكل دائم.

حالات العجز عن العمل.

يجب تقديم البيانات بشكل صحيح.

الدخل يكون أقل من الحد الأدنى.

وقد قامت وزارة الموارد البشرية بتوفير دليل للمستخدم بمكن الإطلاع عليه من الدخول على موقع الوزارة ثم الخدمات الإلكترونية، أو عن طريق منصة الدعم والحماية.

التسجيل في الضمان الاجتماعي

يمكن التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، من خلال منصة الدعم والحماية، واتباع كل الإجراءات والخطوات وتعبئة كل ما يتطلبه النظام من معلومات.

الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي

يمكن للمستفيد الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي الخاص به، من خلال الخدمات الإلكترونية كما يلي:

الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بمؤسسة الضمان الاجتماعي أو بوابة الخدمات الإلكترونية كذلك منصة الدعم والحماية.

سجل بيانات الدخول وتشمل اسم المستخدم وكملة السر ورمز التحقق الظاهر في موقع التسجيل.

يمكن للمستخدمين الجدد إنشاء حساب ولمن فقد كلمة السر طلب استعادتها أو التواصل مع الدعم الفني على رقم وزارة الموارد البشرية.

استعراض بيانات حسابك وستجد رقم الضمان الخاص بك.

الاستعلام عن معاش الضمان

يبدأ بعد قليل إيداع معاشات مستفيدي الضمان الاجتماعي ويستمر الإيداع حتى نهاية يوم الثلاثاء يوم غداً الأول من جمادي الأخر 1443، ويختلف وقت الإيداع من بنك إلى بنك أخر على مستوى محافظات المملكة، حيث يمكن للمستفيد التحقق من قبول طلبة وحالة تسجيل حسابة في الضمان عبر الخدمات الإلكترونية وحتى يتم الإيداع فعلياً توجه لأقرب صراف ألي أو على حسب مكانك والتحقق من قيمة ما تم إيداعه لمن ثبت أعليته، ويصرف معاش الصمان مع نهاية كل شهر هجري أو مع بداية الشهر الجديد.