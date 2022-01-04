متي يصرف راتب التأمينات الاجتماعية لشهر يناير 2022.. موعد صرف راتب التأمينات الاجتماعية

في هذه الفترة يتم صرف رواتب المواطنين على جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وسنوضح لكم في مقالنا اليوم موعد راتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية لشهر يناير 2022 والشروط التي يجب توافرها في المواطنين السعوديين للحصول على معاش التأمين الاجتماعي وهو معاش مقدم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية ويتم توفيرها للأشخاص الذين تعدى عمرهم السن الذي يسمح لهم بالعمل أو النساء التي لا يوجد لديها عائل أو الأفراد الذين أصيبوا ببعض الأمراض التي تمنعهم من العمل.

موعد راتب التقاعد في التأمينات الاجتماعية لشهر يناير 2022

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات موعد نزول راتب المتقاعدين وهو يوم الأحد الجاري الذي يوافق 29 جمادي الأول 1443 أو 2 يناير 2022، مع العلم أن يوم صرف التقاعد إذا صادف يوم الجمعة أو السبت وهما يومي العطلة الرسمية الأسبوعية في السعودية فيتم تقديم اليوم إلى يوم الخميس أو تأخيره للأحد حتى يكون في يوم عمل حكومي.

شروط استحقاق المواطن لمعاش التأمين الاجتماعي 1443

كي يمكنك الحصول على دعم المعاش الخاص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية يجب أن تتوافق مع بعض الشروط كالآتي:-

لا يقل عمر الشخص المتقدم على المعاش التقاعدي عن 60 عامًا.

الأرملة التي لديها أطفال عمرهم أقل من 18 عامًا يمكنها الحصول على الدعم.

فترة البحث يجب أن تزيد عن 120 شهرًا.

المواطنين السعوديين الذين لديهم مشاكل صحية شديدة تمنعهم من العمل يمكنهم الحصول على الدعم.

الأفراد الذين توقفوا عن العمل بسبب أي ظروف خارجة عن إرادتهم.

يمكن للأشخاص الذين عملوا في أحد المجالات التي تمثل خطر على حياتهم لمدة 20 عامًا الاستفادة من الراتب الخاص بالتأمينات الاجتماعية.

الاستعلام عن راتب التقاعدي للتأمينات الاجتماعية 1443