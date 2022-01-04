ننشر لكم موعد راتب الضمان الاجتماعي المطور في السعودية يناير 2022

من أكثر المواضيع التي تملأ مؤشرات البحث عبر الإنترنت على المواقع الإلكترونية السعودية هي موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي في لمملكة العربية السعودية لشهر جمادي لعام 1443 – 2022 وهو أحد الخدمات المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية للمواطنين وخاصة كبار السن أو الذين توقفوا عن العمل فجأة لظروف صحية أو إصابتهم بفيروس كورونا المستجد أو الأسر التي لا يوجد لديها عائل أو دخل شهري ثابت يساعدهم في مواجهة ظروف الحياة الصعبة.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر جمادي 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي حيث:-

يتم صرف المعاش يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 جمادي الثاني 1443 هـ – 4 يناير 2022 م.

يجب التنبيه أنه إذا صادف موعد الصرف يوم الجمعة يتم تقديمه لصرفه يوم الخميس وإذا كان يوم السبت يتم تأخيره لصرفه يوم الأحد حيث أن يومي الجمعة والسبت هي أيام عطلة رسمية في السعودية.

كيفية التسجيل على الضمان الاجتماعي المطور 2022 – 1443

باتباع الخطوات التالية يمكنكم التسجيل على الضمان الاجتماعي المطور في السعودية وهي:-

أولًا يجب الدخول على موقع وزارة الضمان الاجتماعي السعودية الإلكتروني الرسمي.

قم بإدخال كافة البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة منك فور دخولك الموقع حتى يمكنك التسجيل والدخول على الموقع.

تأكد تمامًا من أن كل المعلومات التي قمت بتزويد الموقع بها صحيحة خالية من أي أخطاء أو تزوير حتى لا يتم التحقيق معك.

البيانات تتمثل في رقم هاتفك المحمول – رقم الهوية الوطنية الشخصية – تاريخ الميلاد – الرمز البريدي – عنوانك بالتفصيل – معلومات أخرى هامة.

بعد ذلك قم بالنقر على زر الموافقة على شروط وأحكام موقع وزارة الضمان الاجتماعي.

إرفاق كل الصور والمستندات الرسمية والصحيحة المطلوبة منك على الموقع حتى تقوم بتأكيد صحة بياناتك المدخلة.

أخر خطوة قم بالنقر على أيقونة “طلب التسجيل”.

الفئات المستحقة لدعم الضمان الاجتماعي المطور 1443